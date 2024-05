Vilalta assegura que no governarà en favor de les elits

La candidata d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va assegurar ahir en un acte a Mollerussa que la seua formació és “la garantia de continuar avançant en polítiques a favor de la ciutadania i no de les elits”. També va atacar el PSC, del qual va dir que “no té un projecte per a Catalunya, només seguir els dictats de la Moncloa”, mentre que Junts “ha tornat a ser la dreta desacomplexada de sempre”, ja que va advertir que si aconsegueixen governar farien retallades en diversos departaments. La va acompanyar el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que va definir el projecte d’Esquerra “com la millor síntesi entre l’aposta per la resolució del conflicte polític celebrant un referèndum i alhora seguir amb la transformació del país”.