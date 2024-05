Israel compleix l'amenaça i pren el pas de Rafah després d'una nit de forts bombardejos

L’Exèrcit d’Israel va confirmar ahir haver pres el control del costat gazià de l’encreuament de Rafah amb blindats, després d’una nit de bombardejos intensos contra l’est d’aquesta localitat del sud fronterera amb Egipte. L’Exèrcit, que no va especificar el nombre de tropes terrestres presents, va recalcar que es tractava d’una operació “precisa i limitada” contra objectius de Hamas.

Segons un portaveu castrense, la presa del costat gazià de Rafah va ser efectuada per la brigada 401 –composta majoritàriament per carros de combat– i la brigada d’elit Givati, i va arribar després de l’atac des d’aquesta àrea perpetrat per Hamas dos dies enrere, en el qual van morir quatre soldats, i que segons l’Exèrcit va confirmar aquesta zona estava sent utilitzada per milicians.Contrari a un comunicat dilluns del Govern gazià de Hamas, en el qual advertia que l’ordre d’evacuació de l’est de Rafah, comandada per l’Exèrcit israelià, estava tenint una “resposta limitada”, el portaveu castrense va dir ahir que gran part de la població va poder buscar refugi a Al-Mawasi, Khan Yunis, i que això va facilitar l’operació. Però almenys 18 gazians van morir a primera hora d’ahir a Rafah després d’una nit de bombardejos constants també contra habitatges, després que el Gabinet de Guerra israeliana anunciés que no aturaria l’“operació” militar malgrat continuar esgotant la possibilitat d’una treva. L’Exèrcit hebreu, per la seua part, va dir haver matat 20 suposats milicians a la zona est de Rafah amb caces bombarders i tropes terrestres, a més d’haver descobert tres túnels operatius de Hamas i destruït un vehicle amb explosius. A més, va confirmar que l’encreuament de Kerem Shalom continua tancat des d’un atac de Hamas diumenge per “raons de seguretat” i que des de dilluns no entra ajuda humanitària a Gaza. L’accés d’ajuda humanitària per l’encreuament de Rafah, vital per al proveïment de la Franja i utilitzat pels gazians que busquen refugi a Egipte després de set mesos de guerra, es troba també paralitzada.Hamas va denunciar que la presa del costat gazià de l’encreuament de Rafah, que va assegurar que continua sota el seu control, busca “soscavar” els esforços de mediació per a un alto el foc, al produir-se poc després que els islamistes accedissin a una treva amb els mediadors de Qatar i Egipte.Tanmateix, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir que l’anunci de Hamas acceptant una proposta d’alto el foc “buscava torpedinar l’entrada de les nostres forces a Rafah”, i va afegir que això “no ha ocorregut”.

Amb la presa de Rafah i el pas de Kerem Shalom, la Franja de Gaza es queda sense ajuda humanitària

La Policia alemanya van desallotjar ahir un campament instal·lat per activistes i estudiants propalestins que havien ocupat un dels patis del campus de la Universitat Lliure de Berlín en senyal de solidaritat amb el poble palestí i contra l’ofensiva d’Israel a la Franja de Gaza.

Així mateix, agents antiavalots de la policia dels Països Baixos van detenir unes 125 persones en el marc d’una operació per desmantellar una acampada en suport a la població palestina al campus de Roeterseiland de la Universitat d’Amsterdam (UvA).A més a més, grups d’estudiants van prendre els campus de la Universitat de Leeds, la Universitat de Londres i la Universitat de Warwick, totes al Regne Unit.Als Estats Units, les prestigioses universitats de Harvard i l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) van amenaçar de desallotjar o suspendre els estudiants propalestins que acampen als seus campus.Per la seua banda, els estudiants universitaris acampats al pati de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) des d’aquest dilluns per donar suport a Palestina van demanar al rector de la UB, Joan Guàrdia, que “es comprometi a aplicar les seues demandes” i no es plantegi desallotjar-los. A Madrid, uns dos-cents estudiants es van concentrar als voltants del campus de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i van iniciar una acampada indefinida per mostrar el seu suport al poble palestí.

Biden reafirma el compromís amb Israel “fins i tot amb desacords”

El president dels Estats Units, Joe Biden, va reafirmar ahir el seu “ferri” compromís amb Israel, fins i tot quan “hi ha desacords”, i va assegurar que a les universitats nord-americanes, revoltades des de fa setmanes per protestes contra la guerra a Gaza, no “hi ha lloc per a l’antisemitisme”.Per la seua banda, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va demanar a Israel que pari qualsevol nova escalada de les hostilitats després de prendre el pas de Rafah, advertint que una invasió de la ciutat suposarà un “malson humanitari”, i va apel·lar als seus socis que influeixin per evitar una “tragèdia encara més gran”.Per la seua part, l’Alt Representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, va criticar la invasió terrestre de Rafah iniciada per l’Exèrcit israelià malgrat els avisos de la comunitat internacional, assegurant que “abans o després” la Justícia internacional es pronunciarà sobre l’ofensiva contra la Franja de Gaza.