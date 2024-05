Puigdemont demana “un vot de revolta” perquè l'independentisme guanyi amb Junts

El candidat a la presidència de la Generalitat de Junts, Carles Puigdemont, va demanar ahir “un vot de revolta” per a “l’única opció independentista que pot guanyar” diumenge vinent, la seua formació. Ho va fer en l’acte central de la candidatura per Lleida a Argelers, al sud de França, al qual van acudir uns 600 lleidatans en vuit autobusos i vehicles particulars, segons va informar el partit. La cap de llista per Lleida, Jeannine Abella, va advocar per construir un futur “per a les noves generacions”.

En la seua intervenció, Puigdemont va cridar a una “mobilització de revolta” de l’independentisme, assegurant que és més necessària que mai davant un Estat que “roba l’esperança i s’emporta el fruit del vostre esforç. De l’esforç dels treballadors i treballadores de Catalunya” i genera un dèficit fiscal que, va subratllar, ofega els ciutadans. Va advertir de la transcendència d’aquestes eleccions per a Catalunya, ja que del resultat “dependrà el rumb que prengui el país, o aixequem Catalunya i la preparem per al futur o s’acaba d’enfonsar”. En aquest sentit, va assenyalar que ell és l’única alternativa al PSC. “Hi ha o una opció d’obediència espanyola o nosaltres. No hi ha una altra alternativa”, va assegurar Puigdemont.Per la seua part, Abella va assegurar que la papereta de Junts és “l’única possible” per tenir un país millor, va posar en relleu el treball dels pagesos i ramaders lleidatans i va defensar un futur “per als joves que somien treballar la terra”. Es va dirigir a ells assegurant que “sou l’esperança, sou el futur i el motiu pel qual avui estem aquí, volem un futur per a les noves generacions”. La número u per Lleida va recalcar una vegada més que Puigdemont és “l’únic candidat” que pot evitar que el PSC aconsegueixi la presidència de la Generalitat i va dir que el líder socialista, Salvador Illa, “vol una Espanya millor malgrat que el preu sigui deixar una Catalunya pitjor”. Abella va concloure la seua intervenció dient que “garantirem les mateixes oportunitats per a tothom visqui on visqui” i va fer una crida a mobilitzar l’electorat lleidatà. “Som la gent de la Terra Ferma perquè no ens rendim, perquè lluitem per casa nostra i perquè sempre ens tornem a aixecar”, va manifestar.Per la seua part, el número 2 de per Lleida, Ignasi Prat, va assegurar “estem fent història i Lleida, quan hi ha de ser, hi és”. Va afegir que aquesta campanya electoral serà “la que ens donarà el millor govern possible per al país”. La número 3, Anna Feliu, va dir que en aquestes eleccions “tenim l’oportunitat de recuperar el bon govern, l’autoestima i la unitat de totes les forces independentistes”.

