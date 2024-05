Cordó sanitari de PSC, ERC, Junts, Comuns i la CUP per aïllar Vox i Aliança Catalana

El PSC i Junts s’han afegit al compromís que ja van firmar ERC, Comuns i la CUP per no pactar amb Vox ni amb Aliança Catalana després de les eleccions de diumenge, amb l’objectiu de combatre “el racisme i l’extrema dreta” abans i després dels comicis. El text, rubricat per Alicia Romero (PSC), Lluís Mijoler (Comuns), David Caño (CUP), Najat Driouech (ERC) i Glòria Freixa (Junts) va ser promogut per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de cara a la pròxima legislatura al Parlament per “tancar el pas” a la ultradreta. “No acceptarem, ni per acció ni per omissió, els vots de cap formació d’extrema dreta per formar una eventual majoria d’investidura ni, evidentment, de Govern”, resa el document, que també assenyala que tant Vox com Aliança Catalana suposen “una greu amenaça afegida als drets de gairebé tothom”, pensin el que pensin sobre la independència de Catalunya.

Per aquesta raó, es comprometen també a establir els acords necessaris per impedir la presència de l’extrema dreta a la mesa del Parlament, les meses de les comissions i per no subscriure cap iniciativa parlamentària de Vox i Aliança Catalana. Així mateix, diuen que arribaran a acords per, “sempre que sigui possible”, evitar la presència de les formacions d’extrema dreta en els nomenaments en el conjunt institucional de la Generalitat com el Parlament, el Govern, i institucions com la Sindicatura de Greuges, entre altres. També es comprometen a no utilitzar discursos d’odi i evitar la participació de l’extrema dreta en debats.Diverses enquestes publicades en els últims dies apunten que Vox mantindrà els seus escons a la cambra catalana –en les passades eleccions va obtenir 11 diputats– i Aliança Catalana podria entrar amb entre 1 i 3 escons.

Les enquestes apunten que Vox podria obtenir 11 escons i Aliança Catalana irrompre amb entre 1 i 3

Després de la firma de l’acord, els representants polítics es van mostrar satisfets de renovar el pacte que ja han estat aplicant contra Vox en l’última legislatura i ara s’estendrà, si té diputats, a Aliança Catalana.Romero va recordar que el compromís contra l’extrema dreta de la seua formació és “inequívoc” i que si els catalans els dipositen la seua confiança formaran un Govern amb el suport de les forces democràtiques. En la mateixa línia, Freixa va assenyalar que, com a neta de republicans, “té clar el perill del feixisme” i ha destacat que Junts sempre s’afegeix a aquests pactes quan se’ls “convida”. Driouech, per la seua part, va afirmar: “De la mateixa manera que els ultres ataquen persones com jo, en el futur poden fer el mateix amb els vostres fills, per exemple per estimar persones del seu mateix sexe.”Preguntats els signants del pacte sobre si preferirien repetir eleccions que acceptar l’abstenció de l’extrema dreta per conformar un Govern, PSC, Esquerra i Junts van apuntar que confien a no estar en aquesta disjuntiva i que esperen que aquestes formacions no aconsegueixin ni tan sols representació a la Cambra.