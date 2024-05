Carles Puigdemont: «Descarto pactar amb el PSC, volem un govern independentista unitari»

Les enquestes diuen que el PSC va davant. Hi influeix, la temptativa de dimissió de Pedro Sánchez?

El que compta són els vots. Hi ha hagut un intent d’espanyolitzar les eleccions i una maniobra matussera del candidat real del PSC, Pedro Sánchez, de simular que estava afectat per una querella de Manos Limpias. Hem vist que tot era teatre. El PSOE ha utilitzat el lawfare per motius electoralistes. Esperem que els catalans s’adonin de l’engany i el castiguin a les urnes. A més, Sánchez parla de regeneració política i el senyor Carnero, candidat del PSC, utilitza els mateixos arguments de les clavegueres de l’estat i rep els aplaudiments de tota la sala, amb Illa present.

Vostè ha dit que tornarà pel debat d’investidura. Ho farà encara que hi hagi risc de ser detingut si no s’ha aprovat definitivament la llei d’amnistia?

Tornaré, sigui elegit president o no. L’amnistia s’aprovarà abans, però tornaré tant si els jutges l’apliquen com si hi posen traves. Si soc candidat a la investidura, assistiré al ple del Parlament per demanar la confiança. I si no guanyo les eleccions, ja he dit que no faré de cap de l’oposició.

Encapçala la llista Junts+Puigdemont. En les eleccions al Parlament és inèdit que hi hagi una candidatura amb el nom del seu líder. No demostra poca confiança en les sigles de la seua formació?

No, al contrari. Demostra que Junts per Catalunya és un partit prou fort per renunciar a les seues sigles en favor d’una llista transversal, que representi totes les sensibilitats de l’independentisme. Volem sumar per guanyar.

Si és investit president, fixarà un horitzó temporal per declarar la independència?

De l’experiència del 2017, n’hem extret molts aprenentatges. El més important per ser independents és estar més preparats, més determinats i amb una unitat sense esquerdes. No és un problema de dates. El primer és refer la unitat de l’independentisme.

Si no és investit, està disposat a pactar amb ERC i amb altres forces per evitar que ho sigui Illa?

El primer que faré si soc elegit president és trucar a Pere Aragonès per refer la unitat i negociar un govern independentista. Descartem pactar amb el PSC de forma rotunda perquè volem un govern independentista i unitari que permeti aixecar Catalunya i avançar cap a la independència. Li he preguntat al president Aragonès si està disposat a fer el mateix i no m’ha contestat.

Junts ha arribat a acords amb el PSOE a Madrid. Si Illa és president, no tornaran a pactar?

No té res a veure. No hem pactat amb el PSOE per afinitat ni per apuntalar el govern, sinó per aconseguir més poder i reconeixement nacional per a Catalunya i negociar bilateralment, amb un mediador internacional, com resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Ja hem avisat que no hi haurà pressupostos a Espanya si no es compleix la inversió i no es redueix l’espoli fiscal de més de 20.000 milions que patim els catalans cada any.

L’independentisme sembla més dividit que mai. Veu viable aconseguir una unitat d’acció?

Sí, creiem fermament que és possible. Tots compartim un objectiu comú: la independència de Catalunya. Sabem que no serà fàcil, però estem disposats a fer tot el possible. Només junts podrem aconseguir la independència.

Per què creu que l’ús de la llengua catalana va a la baixa després d’una dècada en la qual hi ha hagut més votants independentistes que mai? Quina és la seua recepta per revertir-ho?

Pot haver disminuït per raons com la globalització, l’augment dels nouvinguts o falta de suport institucional. Estem en situació d’alarma lingüística i revertir-la serà una prioritat. Volem garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació i promoure’n l’ús en tots els àmbits de la vida pública i privada.

Junts ha posat el focus en la immigració. Creu que n’hi ha massa i que està vinculada amb la delinqüència?

La immigració és inevitable en una societat globalitzada, l’important és gestionar-la de forma responsable i justa. Per això negociem amb el govern espanyol la delegació integral de les competències. No s’ha de caure en estereotips ni prejudicis, la delinqüència no té a veure amb l’origen, sinó amb factors molt més complexos. A més a més, les dades mostren que la majoria d’immigrants són persones treballadores i pacífiques.

Tot apunta que els episodis de sequera seran cada vegada més freqüents. És partidari de la connexió del Segre amb les conques internes? Quines són les seues propostes per afrontar-los?

La sequera es deu al canvi climàtic, però la gestió del govern de Pere Aragonès no ha estat encertada. En relació amb la interconnexió de conques, el que exigirem és tenir capacitat de decisió en la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Hem de decidir sobre l’aigua amb una visió de país i que no ho facin des de fora. És necessari augmentar la inversió en infraestructures hidràuliques per millorar l’eficiència. També volem fomentar l’ús d’aigües regenerades i la dessalinització.

Es parla molt del centralisme de l’Estat, però a Lleida també hi ha crítiques al centralisme de Barcelona. És necessària una discriminació positiva cap a Lleida?

Soc molt conscient de la necessitat de garantir un equilibri territorial just i que totes les comarques han de tenir les mateixes oportunitats. Soc de Girona i sé quins problemes genera el centralisme barceloní. Si soc president, em comprometo a tenir un conseller de Lleida. Potser no corregirà el centralisme, però augmentarà el pes de Lleida i donarà una visió més plural del territori.