Sara Vilà: «No hauríem de tenir menys drets si som de Lleida»

Ha estat diputada i senadora i ara tanca la llista. Estan en plena renovació?

Els Comuns som de renovar-nos molt. Tothom té clar que la política no és una situació professional sinó un servei eventual. No volem que la gent s’acomodi i acabi pensant més en el seu interès que en el de la ciutadania.

Quina nota posa al sistema sanitari?

Desgraciadament, a Catalunya hem perdut molts anys en la millora de la sanitat pública i la reducció de les llistes d’espera. En molts llocs, sobretot en poblacions rurals, estem perdent serveis.

L’afecta directament?

Hi ha hagut un repartiment del pastís de la sanitat pública a base de privatitzacions i retallades de serveis. En el meu cas això porta que el meu problema no pugui ser tractat a Lleida i hagi de desplaçar-me a Barcelona. No hauríem de tenir menys drets si som de Lleida.És compatible la maternitat amb la política?No. Com a mare monomarental i treballadora ho pateixo amb la mateixa intensitat que qualsevol altra dona en la meua situació. La responsabilitat de la criança continua recaient sobre l’esquena de les mares. I moltes vegades això deriva en situacions de pobresa.

Si no hi ha manera amb la sanitat ni amb la conciliació, no deu ser perquè la dirigència no té aquests problemes?

Durant molt de temps ha estat així, i hi continua havent un percentatge alt que utilitza serveis privats i no és gens conscient de com viu la gent. Els serveis públics són clau. En aquest sentit, hi ha marge de millora, no és que no funcioni res. I això es manté amb impostos.

Com es porten amb els seus socis, veïns, o com sigui, de Sumar, IU i Podem?

Els Comuns tenim un espai de responsabilitat i de presència a Sumar. L’ideal seria tornar a anar tots junts.