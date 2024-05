Treball i sindicats pacten apujar el subsidi d'atur i fer-lo compatible amb una feina

El ministeri de Treball i els sindicats van tancar ahir un acord per reformar el sistema de protecció assistencial per atur, al qual no es va sumar la patronal, i que contempla, entre altres, un augment per trams de la quantia d’aquesta ajuda, la possibilitat de compatibilitzar una ocupació amb el cobrament tant del subsidi com de la prestació contributiva o la sobrecotització per a la jubilació dels perceptors majors de 52 anys, motiu que va fer decaure el decret al gener. La ministra del ram, Yolanda Díaz, i els secretaris de CCOO, Unai Sordo, i d’UGT, Pepe Álvarez, van rubricar ahir mateix l’acord de la reforma, que el Govern devia a Brussel·les i necessària per al següent desemborsament dels fons europeus.

Actualment, prop de 5.480 lleidatans reben aquest subsidi, la quantia del qual representa el 80% de l’indicador de rendes múltiples (IPREM) –fixat el 2023 en els 600 euros–, és a dir, uns 480 euros mensuals i que es cobra quan s’esgota la prestació contributiva. Amb la reforma, que entrarà en vigor amb caràcter general el novembre d’aquest any, s’eleva el percentatge de l’IPREM per calcular el subsidi, ascendint en els primers sis mesos al 95%, uns 570 euros mensuals (90 euros més), baixant al 90% en els sis mesos següents per situar-se la resta del període, fins a completar un màxim de 30 mesos, en el 80% com en l’actualitat. Al costat d’això es manté la cotització per jubilació dels perceptors majors de 52 anys en el 125% de la base mínima vigent.A més, la proposta permet l’accés al subsidi als menors de 45 anys sense responsabilitats familiars, als treballadors eventuals agraris o als qui acreditin períodes cotitzats inferiors a 6 mesos i no tinguin responsabilitats familiars.

Està previst que la reforma pugui entrar en vigor a partir del proper mes de novembre

Com a novetat s’estén el subsidi a les víctimes de violència de gènere i als emigrants retornats i s’equiparen les quanties dels subsidis causats per persones amb contracte a temps parcial amb els de temps complet, la qual cosa beneficia principalment dones.La reforma manté que es podrà percebre el subsidi mentre es treballa per compte d’altri per un període màxim de 180 dies sense reducció de la quantia. A més s’amplia aquesta compatibilitat de la feina a la prestació contributiva a partir del 2025, una vegada transcorregut el primer any del cobrament de la prestació, sempre que el salari percebut no superi els 18.900 euros bruts anuals.

Els empresaris no se sumen a l’acord i critiquen les formes

L’acord per reformar el subsidi d’atur no va comptar amb el suport dels empresaris, que van lamentar que una norma d’aquestes característiques s’hagi “tancat amb presses” a causa del context electoral. Així es van pronunciar ahir les patronals CEOE i Cepyme, que van criticar que no “s’hagi produït una veritable negociació en el marc del diàleg social, sinó simplement un procés de consulta”. Així mateix, van remarcar que després del fracàs en la convalidació del decret llei al Congrés dels Diputats al gener no van rebre una nova proposta del ministeri de Treball fins aquest dilluns al migdia, tot just dia i mig abans de la firma oficial de la reforma. “Aquesta proposta no té memòria econòmica, un fet d’especial gravetat en un moment en què els pressupostos generals de l’Estat estan prorrogats i tenint en compte l’impacte econòmic de les mesures recollides al document”, van avisar.