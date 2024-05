Israel ordena noves evacuacions de civils al nord i sud de Gaza

Israel va ordenar ahir el desplaçament forçós d’unes 300.000 persones al nord i sud de la Franja de Gaza, en paral·lel a l’expansió de la seua operació a Rafah, extrem meridional de l’enclavament, i a la represa de les seues activitats militars a Jabalia, al nord, on Hamas s’està reagrupant.

Sis dies després de la primera ordre d’evacuació als barris als afores de l’est de Rafah, que va afectar uns 100.000 residents, Israel va manar ahir la sortida de la població civil als campaments de Rafah i Shabura, i els barris d’Adari i Geneina, avançant cap al centre de l’urbs, que acollia 1,4 milions de desplaçats.“A tot arreu on miris, aquest matí a l’oest de Rafah, les famílies estan fent les maletes. Els carrers són significativament més buits”, va assenyalar a X Louise Wateridge, portaveu en Gaza de l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA), que va estimar que unes 150.000 persones han fugit de la ciutat des de dilluns.A la població de Rafah, se’ls ha reclamat que es dirigeixin a l’“àrea humanitària” d’Al-Mawasi, una zona costanera al sud ja saturada de desplaçats en tendes de campanya improvisades, sense aigua corrent ni sanejament, i amb prou feines sense menjar.Per la seua banda, l’ONU va avisar que avui diumenge les agències que encara funcionen a la zona es quedaran sense menjar per distribuir al sud de Gaza per les enormes dificultats d’entrada de camions pels passos terrestres.Des de dilluns d’aquesta setmana passada, l’Exèrcit ha informat de “batudes selectives” per capturar combatents a l’est de Rafah, mentre els seus blindats avancen per la carretera de Salah al Din, que separa la ciutat en est i oest, des de l’encreuament amb Egipte. Estan a punt d’envoltar tota la seua meitat oriental, entre bombardejos aeris i d’artilleria que afecten tota la governació i causen desenes de morts.En les últimes 24 hores, el ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, va confirmar 28 morts –una vintena dels quals al centre de la Franja– i 69 ferits, de manera que el saldo total en set mesos de guerra s’eleva a 34.971 morts, entre els quals uns 15.000 menors, i 78.641 ferits.A més a més, el braç armat de Hamas, les Brigades Ezzeldin al-Qassam, van anunciar la mort de l’ostatge Nadav Popplewell en un bombardeig israelià.