Els socialistes enforteixen el seu feu de Barcelona

De les urnes de Barcelona surten 85 dels 135 diputats que conformen el Parlament de Catalunya, per la qual cosa els resultats en aquestes comarques són claus per determinar la correlació de forces a la nova Cambra Catalana. En aquest cas, els socialistes de Salvador Illa han estat els guanyadors avantatjats i han aconseguit un de cada tres representants. N’obtenen 28, una xifra amb la qual milloren en cinc la representació que havien obtingut fa tres anys. Esquerra perd la segona posició en favor dels de Carles Puigdemont, que ha passat de 16 a 18 i reuneix gairebé 70.000 suports més.

Esquerra Republicana, pel seu costat, ha perdut més de 123.000 suports a les urnes, la qual cosa es tradueix que només els dotze primers de la llista aconsegueixen entrar al Parlament, set menys que els que tenia fins ara.Els populars guanyen més suports fins i tot que els socialistes i, segons els resultats provisionals d’ahir a la nit, amb 183.000 nous votants, la qual cosa es tradueix en onze diputats davant els tres que tenia al Parlament que ara caduca.Els de Santiago Abascal creixen lleugerament en vots, malgrat que no es tradueix en més parlamentaris i mantenen els set.Els comuns, que ja havien vist retrocedir el suport de la ciutadania dels barcelonins en les últims comicis municipals, es deixen un diputat en aquesta cursa electoral, per comptar a partir d’ara amb sis.La CUP també s’ha deixat pel camí dos parlamentaris i seran tres els seus representants per Barcelona. Ciutadans, com a la resta de les demarcacions, ha quedat escombrat del mapa electoral confirmant la seua desfeta. Tot just ha aconseguit 19.191 vots, 110.698 menys que fa tres anys. Aliança Catalana i fins i tot el Pacma avancen la formació taronja.