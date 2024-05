Esquerra perd la Tarragona que va guanyar fa 3 anys

Esquerra ha estat la gran perdedora de la nit electoral a les comarques de Tarragona, on havia aconseguit imposar-se en els anteriors comicis. Ara ha passat a ser tercera força després de deixar-se pel camí dos escons i quedar-se amb dos. Els socialistes s’imposen amb claredat amb sis parlamentaris, millorant en dos els seus últims resultats.

Els de Puigdemont, per la seua part, també surten reforçats a les comarques de Tarragona on són la segona força amb cinc representants al Parlament, un més dels quals disposava fins ara. Els populars es converteixen en quarta força i passen del no-res a dos parlamentaris perquè aquí també es beneficien el fiasco de Ciutadans, entre l’electorat del qual ha sabut guanyar adeptes. Vox aconsegueix mantenir els seus dos representants i millora fins i tot lleugerament el percentatge de vot.

Els qui desapareixen de la representació dels ciutadans de la demarcació són la CUP i Comuns Sumar, que deixen de comptar amb representació per aquestes comarques. Aliança Catalana, per la seua part, no aconsegueix fer-se un lloc entre l’electorat de la demarcació.