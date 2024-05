L'ONU, sense ajuda per repartir pel bloqueig militar israelià a Gaza

L’Oficina per a la Coordinació d’Afers Humanitaris de les Nacions Unides va avisar ahir que les agències de l’ONU es van quedar sense menjar per distribuir al sud de Gaza per les enormes dificultats d’entrada de camions pels passos terrestres. L’ajuda ha arribat amb comptagotes des de l’esclat de la guerra entre Israel i Hamas, especialment els últims dies que Israel ha assumit el control del costat palestí del pas de Rafah, al sud de l’enclavament, frontera amb Egipte.

Afegit a les hostilitats que estan passant en un altre dels principals accessos a Gaza, el pas de Kerem Shalom –on Hamas està llançant, segons Israel, coets els últims dies–, l’ONU va avisar d’una situació crítica davant de l’èxode de milers de civils palestins del sud de la Franja de Gaza.Mentrestant, el nombre de morts a la Franja de Gaza des que va començar la guerra va superar ahir els 35.000, segons Hamas.Paral·lelament, les Forces Armades israelianes van informar de l’entrada de diverses divisions a Jabalia, al nord de la Franja de Gaza, en una nova operació que va venir precedida d’un intens bombardeig als voltants del considerat com el campament més gran de desplaçats de l’enclavament palestí.Per la seua part, el president d’Israel, Isaac Herzog, i el ministre de Justícia, Yariv Levin, van anunciar que avui dilluns amb motiu de la celebració del Dia de la Independència d’Israel s’aprovarà una amnistia que eliminarà tots els antecedents de militars, reservistes i altres persones que hagin contribuït a la seguretat d’Israel, així com persones afectades pels atacs del 7 d’octubre.Des del Caire, el Govern egipci va anunciar que demanarà la seua incorporació als procediments contra Israel per genocidi a Gaza davant del Tribunal Internacional de Justícia (TIJ).Als EUA, el secretari d’Estat, Antony Blinken, va avisar que la nova operació israeliana a Rafah pot convertir-se en una situació “insostenible” i d’alguna manera posarà fi a la presència de les milícies del moviment islamista palestí Hamas a la zona.D’altra banda, el candidat republicà a les eleccions presidencials de novembre als EUA, Donald Trump, va acusar el seu rival i actual mandatari, Joe Biden, de comportar-se com un “traïdor” per insinuar si més no que podria paralitzar enviaments d’armes a Israel com a mesura de pressió per forçar la pau en la guerra de Gaza.