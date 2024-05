Puigdemont es veu en condicions de formar Govern i apel·la ERC

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, va instar ahir ERC a bastir ponts, perquè estan en condicions de construir “un Govern sòlid d’obediència netament català” malgrat la victòria del cap de llista del PSC, Salvador Illa, en els comicis. “L’objectiu és que hi hagi un Executiu coherent, amb un bon lideratge al Parlament i evitar la repetició electoral, que seria una notícia dolenta per al país”, va dir en una breu compareixença al costat de la plana major del partit i de la candidatura a Argelers (Catalunya Nord).

A l’inici de la seua compareixença, Puigdemont va felicitar “sense cap tipus d’ambigüitat” el PSC, que va sortir vencedor dels comicis, encara que va atribuir la seua victòria a la “mobilització de l’electorat unionista” i a una “estratègia d’espanyolització promoguda” pels socialistes catalans, que ha coincidit amb un moviment independentista que “continua sense mobilitzar-se i segueix en l’abstenció”. Per aquest motiu, va apuntar que és el moment d’obrir “una reflexió massa temps ajornada sobre els efectes de la desunió i la falta d’estratègia compartida” entre els partits independentistes. I, tot seguit, va allargar la mà als republicans: “Si l’altra força parlamentària independentista, ERC, està disposada a refer ponts, a entrar en la reflexió dels efectes de la desunió i la falta d’estratègia compartida, nosaltres també ho estem”. El juntaire va assenyalar que encara falten molts dies per trobar una estratègia que “eviti la repetició electoral” i va assenyalar que un Govern tripartit “amb una majoria tan justa” continua sent “una mala opció per a Catalunya”.Per a Puigdemont, la seua candidatura ha obtingut “un resultat meritori” en aquestes eleccions al ser l’única formació independentista “que ha crescut en vots i en nombre de diputats”, i va equiparar la distància que els separa amb el PSC al Parlament de la que separa els socialista i el Partit Popular al Congrés.Tot i així, va lamentar que el resultat de Junts+ no hagi estat suficient ni per guanyar les eleccions ni per “compensar la caiguda de vots que han tingut les candidatures parlamentària independentistes”, que han perdut la majoria a causa de la davallada a les urnes d’Esquerra i la CUP.