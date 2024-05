El PSOE deixa en mans d'Illa els pactes i avisa ERC que “bloquejar penalitza”

El PSOE subratlla que els pactes postelectorals a Catalunya els decidirà el líder del PSC, Salvador Illa, i no la direcció socialista a Madrid, insta ERC a no bloquejar una eventual investidura i promet a Junts continuar “complint els acords” si els de Carles Puigdemont queden fora del Govern. Així ho va assenyalar la portaveu del PSOE, Esther Peña, que va descartar després de l’executiva del partit que l’escenari que deixen les eleccions hagi de portar conseqüències per als suports dels socialistes al Congrés i pugui afectar la viabilitat de la legislatura, ja que els vots d’ERC i Junts són imprescindibles per sostenir el Govern espanyol de Pedro Sánchez. “El Govern es decidirà a Catalunya, ni a Madrid ni en cap altre lloc,” va afegir, abans d’avisar ERC que “una de les lectures” d’aquests comicis ha estat que l’electorat “penalitza qui bloqueja”.

La vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Teresa Ribera, va confiar que Illa pugui arribar a presidir la Generalitat, i va recordar que Puigdemont “va dir que que si no era elegit president deixaria la política”. “No sé si ho farà o no, però a qui li correspon intentar formar govern és a Illa, i la meua convicció és que ho farà”, va dir.D’altra banda, la cúpula del PP va considerar que els resultats aconseguits a Catalunya suposen “un pas de gegant” per aconseguir que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, arribi al palau de la Moncloa. El portaveu dels populars, Borja Sémper, va treure pit de la millora dels resultats del Partit Popular a Catalunya, que ha passat de tres a quinze escons, i va afirmar que això suposa l’inici d’“un canvi polític”. Va advertir que la seua formació no avalarà pactes amb els partits independentistes i va defensar que Sánchez és capaç de sacrificar Illa i fer president Puigdemont per seguir al capdavant del Govern espanyol. Per la seua part, el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va advertir Illa que seria un “error” intentar una fórmula amb formacions conservadores. Així mateix, el PNB va afirmar que ERC haurà de decidir ara si dona suport o no a un Govern del PSC, encara que va reconèixer que “ho té molt difícil” per “acontentar tothom”.