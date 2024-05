Els Estats Units reiteren el seu “suport durador” a Ucraïna

El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va arribar ahir a la capital d’Ucraïna per reiterar el “suport durador” del seu Govern al país enmig del conflicte que manté amb Rússia. Allà va afirmar que la nova ajuda militar aprovada per Washington el mes passat ha començat a arribar a Ucraïna i “tindrà efecte” en el camp de batalla, on Ucraïna viu una situació complicada a causa dels avenços russos a Donetsk i Khàrkiv.

Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar a Blinken que Washington enviï dos sistemes de míssils Patriot addicionals que permetin defensar la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv i la resta d’aquesta regió nord-oriental atacada per Rússia.D’altra banda, Zelenski protagonitzarà aquest divendres la seua primera visita bilateral a Espanya, en la qual mantindrà dos reunions amb el cap del Govern, Pedro Sánchez, i amb Felip VI, que li oferirà posteriorment un dinar al Palau Reial.A Moscou, el nou ministre de Defensa de Rússia, Andrei Beloússov, va descartar que s’estigui plantejant una pròxima mobilització d’urgència per a Ucraïna, a mesura que avança l’ofensiva de Moscou sobre el front de Khàrkiv. Així ho va dir durant una nova sessió al Senat, on es va confirmar el seu nomenament com a nou cap de la Defensa després del cessament del seu antecessor Serguei Xoigú.Mentrestant, les autoritats de Rússia van detenir el director de l’Oficina de Personal del ministeri de Defensa, Iuri Kuznetsov, per presumptament acceptar un suborn “especialment gran”.Al front, el cap de la intel·ligència militar ucraïnesa, Kirilo Budànov, va negar que Rússia estigui aconseguint “èxits significatius” en la seua ofensiva transfronterera contra la regió ucraïnesa de Khàrkiv, tot i que fins al moment ha provocat més de 7.500 de desplaçats.D’altra banda, els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea van donar llum verda als pagaments periòdics de l’ajuda de 50.000 milions per a Ucraïna.