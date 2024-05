Usuaris farts a causa del caos etern a Rodalies

La circulació de trens a l’R3, R4 Nord, R4 Sud, R7 i R12 de Rodalies van continuar ahir patint afectacions arran del robatori de coure produït diumenge passat, davant de la desesperació de molts dels viatgers que utilitzen diàriament aquests serveis, malgrat que s’han establert alternatives per carretera i modificat els horaris d’alguns trens. La línia més afectada és l’R3, que continua sense arribar a Barcelona i els usuaris han d’alternar tren i autobús. A l’R12 es dona servei ferroviari entre Lleida i Calaf, i des d’aquesta població s’ha establert un servei alternatiu per carretera entre Calaf i Manresa, des d’on es pot continuar el viatge als trens de l’R4.

Per la seua banda, la jutge del Jutjat d’Instrucció 8 de Cerdanyola del Vallès ha sol·licitat als Mossos d’Esquadra un informe per establir el punt exacte on es va produir la incidència i el robatori de coure, per poder determinar qui en té la competència.Per la seua part, el conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, va tornar a acusar el ministre de Transport, Óscar Puente, de fer “soroll” per no parlar del problema de fons amb Rodalies que, assegura, és la falta d’inversió a Catalunya per part del Govern central.