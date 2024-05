PSOE i Sumar escometen noves mesures socials

PSOE i Sumar van defensar ahir la “bona salut” del Govern de coalició i es van comprometre a impulsar les mesures socials pactades en l’acord de govern malgrat no tenir pressupostos generals de l’Estat per a aquest 2024. Les dos formacions, que van fer la primera reunió de la comissió de seguiment d’aquest pacte d’investidura, van acordar també crear un grup de treball conjunt per desenvolupar mesures de regeneració democràtica. La cita es va produir només uns dies després de les eleccions catalanes, en què el PSC es va imposar amb força i els Comuns-Sumar van perdre posicions, i poc abans que comenci la campanya de les europees.

La qüestió palestina va ser un altre dels punts en comú, ja que totes dos formacions coincideixen en la necessitat de reconèixer com més aviat millor l’Estat palestí i impulsar mesures “per al final de la barbàrie comesa a Gaza”.