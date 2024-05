Putin descarta ara per ara prendre Khàrkiv i culpa Kíiv dels atacs

El president rus, Vladímir Putin, va assegurar ahir, al terme de la seua visita a la Xina, que l’Exèrcit del Kremlin no té plans de prendre la ciutat de Khàrkiv, capital de l’homònima regió del nord-est d’Ucraïna, malgrat que els combats s’han agreujat en aquesta zona en les últimes setmanes. “Referent a Khàrkiv, en el dia d’avui no hi ha aquests plans”, va assegurar, abans de culpar Kíiv de l’ofensiva que les tropes russes van iniciar la passada setmana i que els ha permès prendre nombroses localitats al nord de Khàrkiv, la segona ciutat del país. “Això també és culpa seua, ja que ataquen i segueixen, lamentablement, atacant les zones poblades als territoris fronterers de Rússia”, va dir, abans d’insistir que l’artilleria ucraïnesa apunta contra zones residencials al centre de la ciutat de Bélgorod, la més castigada des del començament de la campanya militar russa. Per això, va assegurar que l’ofensiva a Khàrkiv forma part d’una operació per crear un cinturó de seguretat per protegir les regions frontereres russes.

Per la seua banda, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va insistir a reclamar a Occident més armament per defensar-se dels atacs russos, i va afirmar que els seus socis temen que una derrota de Rússia pugui implicar conseqüències “impredictibles” per a la geopolítica global. Zelenski també va firmar un decret presidencial que aprova una nova legislació mitjançant la qual aquells condemnats per delictes menors poden rebre la llibertat anticipada condicional si s’allisten a les Forces Armades.

Ofereix a Pequín un pacte energètic i invertir en Rússia

Vladímir Putin va oferir ahir a la Xina la capacitat de proveir-la amb energia assequible, a més d’atorgar a les empreses del gegant asiàtic un entorn amb avantatges per invertir en territori rus. “Rússia està preparada i és capaç de proveir de forma ininterrompuda i fiable l’economia, les empreses, les ciutats i els pobles xinesos amb energia, llum i calor assequibles i respectuoses amb el medi ambient,” va declarar Putin en el seu discurs d’obertura en la cerimònia inaugural de la vuitena Expo Rússia-Xina a la ciutat xinesa de Harbin. El cap del Kremlin va destacar que l’aliança entre els dos països en el sector energètic, la qual va considerar un “suport confiable per al mercat mundial”, continuarà creixent en el futur. Pel que fa a l’aspecte empresarial, Putin va agrair l’interès de les empreses xineses de produir a Rússia i va assegurar que també oferiran als inversors “avantatges econòmics, assistència i suport”, a més de l’ús de la tecnologia del país i l’accés al seu “personal altament qualificat”. Amb la seua visita a la Xina, el president rus busca estrènyer llaços amb el seu principal soci, ja que les sancions d’Occident i el desgast de la guerra a Ucraïna passen factura a l’economia russa.