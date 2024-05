La revolta de grups independentistes a Nova Caledònia atrapa una jove lleidatana

Cristina Siegrist, una jove veterinària lleidatana que va viatjar al territori insular francès de Nova Caledònia, al Pacífic sud, el passat 6 de maig, ha quedat atrapada a l’arxipèlag a causa de la revolta iniciada a començaments de setmana per grups independentistes contraris a l’ampliació del cens electoral aprovada pel Parlament gal. La seua intenció era tornar a Espanya el passat dia 14, al cap de passar uns dies de vacances juntament una amiga després d’estar una temporada treballant a Nova Zelanda, però encara no ha pogut fer-ho i denuncia que l’ambaixada espanyola a París no li dona cap solució.

Vacances Siegrist va anar de vacances al territori d’ultramar francès el passat 6 de maig i havia de tornar el 14.

Segons explica Siegrist, agafar un avió de tornada li va ser impossible, ja que a més que l’aeroport internacional de Nouméa està tancat des de dimarts, amb tots els vols comercials cancel·lats, també li ha estat impossible traslladar-s’hi des de la zona en la qual es troba allotjada, a Mont-Dore. “El dia que havia d’agafar el vol de tornada no em van deixar passar per la carretera, la policia tenia tallada l’única via que arriba fins a Nouméa i em van dir que tornés al meu allotjament”, afirma. En aquell moment va contactar amb l’ambaixada espanyola a París per sol·licitar ajuda per sortir de l’illa, però fins a la data no li han donat cap solució, ni alternativa per fer-ho. “No han contactat amb mi ni per preguntar-me com estic o si tinc menjar”, denuncia la jove, que agraeix que la propietària de l’allotjament en el qual s’allotjava “li ha obert les portes fins que es resolgui la seua situació”. Siegrist compara la seua situació amb la de l’amiga que l’acompanya, originària de Nova Zelanda, a la qual l’ambaixada del seu país sí que intenta oferir-li una solució a aquesta problemàtica. “Almenys ella està rebent resposta, li truquen diàriament per veure si li cal alguna cosa”, assevera.

Cinc morts fins al moment

Els disturbis, que ja han deixat cinc morts, van portar França a decretar l’estat d’emergència al territori, la qual cosa ha complicat encara més l’estada de la lleidatana. “A les nits se senten moltes explosions i tirotejos, a més tot està tancat, els supermercats obren a tot estirar un parell d’hores al dia i es formen unes cues molt llargues. A més, em costa molt d’arribar-hi perquè el més proper el tinc a un quilòmetre i les carreteres estan pràcticament intransitables”, explica.

El pare de la jove també ha intentat contactar amb el consolat espanyol a França, però tampoc no ha rebut resposta. “Hem demanat un pont aeri o que la portin a Nova Zelanda amb vaixell”, diu.

«No he rebut cap tipus de resposta per part de l’ambaixada, ni tampoc m’han preguntat si em trobava bé» Cristina Siegrist, ​Veterinària Lleidatana

«No sabem quan tornaran a obrir l’aeroport, i tampoc no podem sortir amb vaixell» Cristina Siegrist, ​Veterinària Lleidatana