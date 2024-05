Les víctimes de l'Afganistan són una mare i la seua filla de Barcelona i un empresari de Girona

Les víctimes mortals de l’atemptat registrat divendres al mercat de Bamian, a l’Afganistan, són dos dones i un home. Es tracta d’R.B.R., exdirectiu d’una empresa química nascut a Girona i de 72 anys; S.V.B., de Figueres, i E.S.V de Barcelona. Les dos dones, mare i filla, de 65 i 31 anys, eren farmacèutiques, una de les quals era titular de la farmàcia de l’estació de Sants i l’altra treballava a la farmàcia Les Arenes de Terrassa. Els tres catalans assassinats, que van morir al costat d’unes altres tres persones de nacionalitat afganesa, formaven part d’un grup més gran de turistes estrangers que viatjaven de la mà d’una agència i que van arribar des de Kabul el dia anterior per poder visitar la zona, un dels principals centres turístics del país. L’atac va deixar també unes altres quatre persones ferides de gravetat, entre les quals una dona catalana que va haver de ser operada d’urgència a Kabul i que es troba ingressada en estat crític. Dos turistes espanyols més van sortir-ne il·lesos.

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va explicar ahir que els supervivents van observar com una persona va sortir d’un carreró i va disparar “molt clarament” al grup de turistes, que es trobaven realitzant algunes compres en un mercat de la província, una zona molt castigada per la insurgència talibana abans d’arribar al poder, tal com demostra la destrucció dels històrics budes l’any 2001. En aquest sentit, va afirmar que “clarament estem en un atac de tipus terrorista”. Albares va recordar que el Govern espanyol desaconsella viatjar a qualsevol punt de l’Afganistan pel risc d’atemptat o segrest. “Això podia passar”, va assegurar.De moment, cap organització insurgent o terrorista no ha reivindicat l’autoria d’aquest atac, si bé el grup jihadista Estat Islàmic, principal rival dels talibans des de la retirada de les tropes internacionals, ha reclamat l’autoria de gairebé la totalitat dels atacs comesos des que els talibans van assumir el poder l’agost de l’any 2021. Les autoritats afganeses, que estan investigant el succés, van detenir ahir un total de set persones que estarien relacionades amb el tiroteig. A Espanya, la Fiscalia de l’Audiència Nacional ha obert diligències d’“investigació preprocessal” pels assassinats. Els cossos sense vida dels tres turistes assassinats van ser traslladats a Kabul, per organitzar la repatriació i la dona ferida haurà de romandre encara ingressada.

Tornada dels espanyols supervivents

Exteriors va mobilitzar ahir un grup de diplomàtics des del Pakistan i Qatar, país en el qual resideix l’ambaixador espanyol davant de l’Afganistan per raons de seguretat, en direcció a la capital afganesa amb la missió d’atendre les víctimes de l’atac i facilitar el retorn “com més aviat millor –segurament avui–” dels dos espanyols que van resultar il·lesos en l’atemptat.

Promoció del turisme per part dels talibans

El 2021, any en què els talibans van tornar a prendre el poder de l’Afganistan, hi va haver 691 turistes estrangers. El 2022 aquesta xifra es va triplicar fins a 2.300 i l’any passat van ser 7.000. A Espanya es calcula que cada mes es demanen mig centenar de visats a l’ambaixada afganesa a Madrid. I és que des de la sortida de les tropes internacionals, els talibans busquen potenciar el turisme per intentar reviure l’economia local i rentar la imatge del país.

Tres ferits més d’altres nacionalitats

Entre els ferits en l’atac també hi ha ciutadans de Noruega, Austràlia i Lituània.