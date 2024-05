El govern espanyol accepta modificar l’ordre que regula la cotització retroactiva dels becaris d’investigació

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha acceptat modificar l’ordre que regula la cotització retroactiva dels antics becaris d’investigador després de les crítiques rebudes per les associacions científiques.

El Departament que dirigeix Elma Saiz ha presentat aquest dilluns a sindicats i patronal, reunits a la Taula de Diàleg Social de Pensions, una proposta que suposa la modificació de l’ordre per recuperar anys cotitzats d’antics estudiants en pràctiques i investigadors, segons han informat fonts del Ministeri.

Des del Ministeri destaquen que sempre han seguit "el camí del diàleg i ara també". Aquesta ordre s’ha debatut aquest a la taula del diàleg social, ja en el seu tràmit els interlocutors van poder fer aportacions, i el Departament ha considerat que "seria enriquidor abordar junts els canvis en el text".

La proposta de modificació inclou l’adequació de la base de cotització del conveni especial, per la qual cosa prendrà com a base de cotització del conveni especial la base mínima corresponent a l’any de realització de l’activitat. Això farà, per exemple, que la quota de 1997 sigui de 101 euros.

També s’amplia el període de 'rescat’ quan ja s’hagués subscrit el conveni especial previst en el RD 1493/2011, per la qual cosa podran rescatar-se íntegrament cinc anys, també en els casos en els quals, d’acord amb la regulació de 2011, ja es van rescatar dos anys.

Així mateix, s’amplia la possibilitat de fraccionament de pagament fins un màxim de cinc anys. Per exemple, si es rescaten dos anys, poden pagar-se en cinc.

Amb aquesta proposta de modificació de l’ordre, s’estén a tres anys i mig la 'finestra' temporal oberta per a la subscripció del conveni. El Ministeri proposa d’ampliar aquesta finestra fins el 31 de desembre de 2027, per facilitar que els interessats puguin accedir a ell.

"Hem de tenir en compte que la possibilitat de regularitzar fins cinc anys és una oportunitat i un procediment excepcional perquè antics estudiants i investigadors més sèniors puguin afegir anys de cotització per poder accedir a una pensió o millorar el seu import. També és excepcional que puguin recuperar un dret que no existia (i ara sí) quan van fer aquestes pràctiques", apunten des del Ministeri.

La cotització pels períodes de pràctiques reconeguts en aquest conveni especial tindrà per objecte la cobertura de les pensions de jubilació, d’incapacitat permanent, i de mort i supervivència derivades de contingències comunes.

El Ministeri destaca que la possibilitat de subscriure aquest conveni especial "és un element addicional en una reforma important, un canvi de model, que s’ha posat en marxa per a l’extensió de drets dels més joves, que és que les pràctiques formatives no remunerades comencin a cotitzar." "Som per sobre dels 600.000 estudiants que des de gener han tingut aquesta protecció", assegura.

Finalment, aquest Departament recorda que les quotes del conveni especial són despesa deduïble en l’IRPF.

"D’aquesta forma, després d’aquest procés de reflexió i amb la voluntat de portar aquest assumpte a l’àmbit del diàleg social, que és on va tenir el seu origen, creiem que amb aquests elements introduïm millores substancials en aquesta mesura", ha assenyalat el secretari d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, en declaracions als mitjans després de la reunió.

Després de presentar aquesta proposta, el secretari d’Estat ha posat de relleu l’ordena en ser "una oportunitat per rescatar períodes d’activitat que no van cotitzar en el seu moment i que ara, de forma extraordinària, ofereixen la possibilitat de recuperar i de completar unes carreres de cotització que no van començar a desenvolupar-se en el moment que haurien d’haver-ho fet".

Proposta positiva però "no suficient"

Per la seua part, el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de Comissions Obreres, Carlos Bravo, ha fet una primera valoració positiva de la proposta del Ministeri. "Efectivament el Govern ha modificat la posició i s’ha aproximat, no de prou manera, però s’ha aproximat a les condicions de la regulació que estaven en vigor l’any 2011", ha matisat.

No obstant, ha lamentat que una mesurada com la de la nova cotització de persones amb beques i amb pràctiques, que, segons el seu parer, "està tenint un resultat espectacular" en els primers mesos de l’any, "estigui sent ennuvolada per la desgraciada forma en què s’ha aprovat aquesta ordre ministerial".

Encara que el sindicat considera que l’ampliació del termini "podria quedar obert més temps", creu que l’ampliació del termini a tres anys i mig "és una mesura positiva".

"La possibilitat de fraccionament és una possibilitat molt desigual, depenent de les formes. De fet, alguns dels convenis especials no podrien exercitar cap fraccionament, i en d’altres potser podria ser fins superior que en les ocasions anteriors. Per tant, aquesta és una mesura que no sembla que hagi estat ben perfilada encara", ha assenyalat Bravo.

En aquest punt, ha avisat que el govern espanyol "ha precipitat" una reunió aquest dilluns quan "estava prevista per a d’aquí a una setmana". "Tenen pressa per tancar aquest assumpte i a nosaltres tenim molt interès en què es tanqui bé i, per tant, analitzarem la proposta que ha arribat poca estona abans de la reunió i, per tant, analitzarem els quatre elements", ha dit.

CCOO creu que la modificació d’aquesta norma ha de resoldre’s abans de l’1 de juny perquè "hi ha una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l’Estat que entra en vigor aquell dia i, per tant, a partir d’aquell dia, si no es corregeix, qualsevol persona que complís les condicions podria subscriure un conveni especial".

"Ho treballarem, ho estudiarem, ja li hem anticipat una primera reacció al govern en els termes que hem plantejat, en els propers dies li ho farem arribar. Volem veure el text articulat complet de l’ordre ministerial i aquest serà el treball d’aquests propers dies que hem d’abordar i veure si és possible arribar a un punt d’acord final", ha recalcat Bravo.