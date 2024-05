Mor el president de l’Iran en un accident d’helicòpter

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de l’Iran, Ebrahim Raisí, i el ministre iranià d’Exteriors, Hosein Amir Abdolahian, van morir en un accident d’helicòpter en una zona muntanyosa del nord-oest del país, van informar aquest dilluns la televisió estatal i l’agència oficial IRNA. "L’aiatol·là Raisí i els seus acompanyants van perdre la vida en l’accident d’helicòpter", va informar la televisió estatal iraniana. "L’aiatol·là Raisí, l’estimat president del nostre país, va morir en un accident d’helicòpter a la regió de Varzeqan, a l’Azerbaidjan Oriental, i es va unir al Regne Suprem", va confirmar per la seua part IRNA. Hores abans, la Mitja Lluna Roja havia informat que s’havia localitzat "sense senyals de vida" l’helicòpter en el qual viatjaven Raisí, Abdolahian.

A l’aeronau viatjaven també el governador de l’Azerbaidjan Oriental, Malik Rahmati, i el líder de les pregàries dels divendres de la ciutat de Tabriz, Mohammad-Ali Al-Hashem, a més d’un nombre indeterminat de membres de la tripulació. L’agència IRNA va informar que després de la mort del mandatari s’ha "convocat una reunió urgent del Gabinet", que presidirà el vicepresident primer de l’Iran Mojber, que hauria d’assumir la presidència segons la Constitució iraniana. Després de l’anunci de la mort de Raisí van començar a arribar els condols d’altes figures de la política iraniana. "Ofereixo les meues condolences pel martiri del President de la República, del meu estimat germà el ministre d’Exteriors i d’altres honorables màrtirs del dolorós incident d’ahir", va dir a Instagram l’exministre d’Exteriors iranià, Mohammad Javad Zarif. "A Al·là pertanyem i a ell tornarem", va afirmar a X per la seua part el vicepresident de l’Iran per a Assumptes Executius, Mohsen Mansouri.

L’helicòpter en el qual viatjava Raisí va desaparèixer diumenge quan tornava de la ciutat de Tabriz juntament amb uns altres dos aparells -que van arribar a la seua destinació sense problemes- i els mitjans oficials iranians van informar que havia patit un "aterratge forçós", sense explicar les causes. Després de la pèrdua del contacte es va engegar un ampli dispositiu amb almenys 65 equips de rescat, però les operacions s’han vist afectades pel mal temps, la pluja i la densa boira a la zona muntanyosa on s’ha produït l’incident, va informar la Mitja Lluna Roja.

El líder suprem de l’Iran, Ali Jameneí, va anomenar diumenge a la calma davant del parador desconegut de Raisí i va assegurar que "no hi haurà interrupcions en les funcions del país". Mentrestant centenars de persones es van congregar a les ciutats de Mashad, Qom i Teheran per resar pel benestar del mandatari ultraconservador, segons imatges emeses per la televisió estatal.