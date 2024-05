Aquests són els països que reconeixen l’estat palestí i els que no

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Uns 40 països dels 193 països que formen part de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) han reconegut l’Estat palestí i d’ells vuit pertanyen a la Unió Europea (UE), encara que només Suècia i Xipre ho van fer després d’ingressar-hi.

Suècia va ser l’últim país de la Unió Europea en reconèixer l’Estat palestí, el 30 d’octubre de 2014. Tres anys abans, el 30 de gener de 2011, ho havia fet Xipre, membre de la Unió Europea des de 2004.

El reconeixement per part de Suècia el 2014 va obrir el debat entre els estats membres de la UE i diverses cambres legislatives van aprovar resolucions per instar als seus governs que reconeguessin oficialment a Palestina com a Estat, entre ells el parlament britànic, el senat irlandès, el Congrés dels Diputats a Espanya o l’Assemblea francesa.

El 17 desembre de 2014 el Parlament Europeu (PE) es va sumar al reconeixement de Palestina en donar suport a una resolució conjunta dels grups polítics majoritaris que va aconseguir 498 vots a favor, 111 en contra i 88 abstencions.

Els altres sis països de la UE que han reconegut l’Estat palestí són la República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Bulgària, Polònia i Romania, i tots ho van fer dies després que el 15 de novembre de 1988 el Consejo Nacional Palestino proclamés a Alger l’establiment de l’estat de Palestina, mentre acceptava les resolucions 242 i 338 del Consell de Seguretat de l’ONU, la qual cosa suposava reconèixer el dret d’Israel a existir.

Sis d’aquests països pertanyien llavors al bloc soviètic, entre ells la República Txeca i Eslovàquia, units llavors en un sol país, Txecoslovàquia.

L’any que va seguir a la seua proclamació, l’Estat palestí va ser reconegut per noranta països i el 1995 el número ja superava el centenar.

Cuba, llavors també aliat soviètic, i Nicaragua van ser els primers països llatinoamericans en reconèixer Palestina com a Estat, el 1988. Actualment 24 països llatinoamericans la reconeixen, tots tret de Mèxic i Panamà. L’últim en fer-ho va ser Colòmbia, el 8 d’agost de 2018.

Bahames, el passat 8 de maig, va ser l’últim país en reconèixer formalment Palestina com a Estat i el seu dret a l’"autodeterminació". Poc abans ho havien fet Trinitat i Tobago (3 de maig), Jamaica (24 d’abril) i Barbados (21 d’abril).

Entre els que no reconeixen l’estat palestí destaquen, a més de països de la Unió Europea com Alemanya, França o Itàlia, Estats Units, el Regne Unit o Austràlia.