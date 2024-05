Sánchez anuncia que Espanya reconeixerà Palestina com a Estat el 28 de maig

detail.info.publicated efe

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el Consell de Ministres aprovarà el reconeixement de Palestina com a Estat per Espanya el proper 28 de maig.

Sánchez ha revelat la data d’aquesta aprovació en la seua compareixença davant el ple del Congrés convocada per informar, entre altres assumptes, dels seus contactes amb altres líders per obtenir suports al reconeixement de Palestina i en la que ha dit que assumeix les conseqüències que pugui tenir aquesta decisió.

El cap de l’Executiu ha explicat que aquesta decisió ha estat consensuada entre els dos socis del govern espanyol i s'ha fet ressò del sentir majoritari dels ciutadans espanyols.

Després de ratificar el seu convenciment que l’única solució possible per al conflicte a l’Orient Mitjà és la coexistència de dos Estats, Israel i Palestina, ha subratllat que Espanya farà aquest reconeixement per tres raons: per pau, per justícia i per coherència.

"És el correcte i ajudarà a construir una Mediterrània més segura i més estable", ha insistit abans d’informar que ha donat compte d’aquesta decisió tant el rei, com el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres; i als presidents del Consell i la Comissió europeus, Charles Michel i Ursula von der Leyen, respectivament.

També ha destacat la sèrie de contactes que ha mantingut en els últims mesos amb altres líders internacionals i el fet que en aquests dies i en properes setmanes hi vagi a haver altres països que reconeguin també Palestina. Irlanda i Noruega ja han anunciat també aquest dimecres que faran aquest reconeixement el 28 de maig.

Sánchez ha confiat que aquesta decisió anime a més països a seguir el mateix camí perquè creu que com més ho facin, més força hi haurà per imposar un alto el foc i aconseguir l’alliberament d’ostatges israelians en mans de Hamàs.

"El reconeixement no és el final. És només el principi, i continuarem pressionant la comunitat internacional", ha assegurat.

Segons el seu parer, "ha arribat l’hora de complir el mandat democràtic" del Parlament, que el 2014 va aprovar una proposició no de llei que instava a aquest reconeixement.

"Ha arribat l’hora de passar de les paraules a l’acció", ha recalcat Sánchez, que ha demanat a la comunitat internacional que cessi la seua passivitat sobre aquest assumpte i ha explicat que per aconseguir la solució dels dos Estats ambdues parts han de negociar en igualtat de condicions i amb la mateixa legitimitat.

Per al president del govern espanyol, el reconeixement és a favor de la coexistència de dos Estats i del Dret Internacional, encara que ha assumit que la decisió pugui tenir conseqüències perquè alguns líders israelians no ho vegin així.

"En som conscients i he de dir-los que estem preparats per assumir-les perquè pensem que el propòsit de la diplomàcia no consisteix a no molestar a ningú, consisteix a defensar els valors i els interessos propis de forma pacífica", ha afegit.

El cap de l’Executiu ha lamentat que el primer ministre israelià, Benamin Netanyahu, continuï "sense fer cas" de les crides de la comunitat internacional i continuï bombardejant hospitals, escoles i habitatges i "castigant amb fam, fred i terror" nens innocents.

"Si tinc una cosa clara és que Netanyahu no té un projecte de pau per a Palestina", ha recalcat abans de reconèixer que lluitar contra Hamàs és legítim però ha lamentat que el primer ministre israelià estigui generant tant dolor, destrucció i rancor que posa en perill la solució dels dos Estats.

Encara que ha reconegut que la decisió d’Espanya no tornarà a Palestina el temps o les vides perdudes, sí que ha confiat que li doni esperança i dignitat i sàpiga que compta amb suport i "hi ha llum al final del túnel".

Sánchez, que ha recordat que ja hi ha més de 140 països al món que reconeixen a Palestina, ha subratllat que la decisió d’Espanya no és contra ningú ni contra Israel en concret ni tampoc és a favor de Hamàs, com ha dit que afirmen "els propagandistes de Netanyahu i diputats del PP i Vox".

Aquesta actuació d’ambdós partits ha considerat que és "un intent vergonyós de treure’n profit política d’aquest assumpte" i s’ha referit a la posició sobre això de l’expresident José María Aznar.

"Palestina és un Estat per molt que el negui Aznar, un expresident -ha dit- que no veu el sofriment del poble palestí i, en canvi, si va veure allò que ningú més no va descobrir, com van ser les armes de destrucció massiva a l’Iraq".

Sánchez ha anunciat la data del reconeixement de Palestina després de fer un repàs de l’actual situació geopolítica en la qual s’ha aturat, a més d’a l’Orient Mitjà, en el moment que viu Ucraïna i en la necessitat de continuar ajudant aquest país.

Sobre això, ha ratificat la intenció de firmar quan la situació al front ucraïnès ho permeti, un acord que augmentarà la cooperació bilateral, un conveni que estava previst que es rubriqués la passada setmana a Madrid però que es va posposar a causa que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, no va poder desplaçar-se per l’ofensiva russa.

A més, el president del govern espanyol ha confiat a arribar en les properes setmanes a un acord integral amb el Regne Unit sobre la situació de Gibraltar després del 'Brexit’ i que ha dit que és molt a prop.