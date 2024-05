Una dirigent d'ERC declara al jutge que Tsunami no va ser violent

La secretària de Moviments Socials d’ERC, Marta Molina, investigada en la causa oberta a Tsunami Democràtic per terrorisme, va quedar ahir en llibertat després d’una breu compareixença davant el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón en què va defensar que l’independentisme no és un moviment violent.

Molina, que va declarar per videoconferència des de Barcelona, va arribar al jutjat acompanyada pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i diversos dirigents independentistes. Durant la seua compareixença, de tot just cinc minuts, va defensar que ni ella ni la plataforma Tsunami Democràtic van fer crides a la violència a la tardor del 2019, que només va tenir coneixement dels comunicats d’aquest moviment a través de la premsa i que l’independentisme “no és terrorisme ni violent, sinó pacífic”. Després d’escoltar les seues explicacions, García Castellón la va deixar en llibertat perquè cap acusació havia demanat mesures cautelars.Molina va ser l’única dels investigats en la causa que finalment va comparèixer davant del jutge, que els va citar en la setmana prèvia que el Congrés aprovi definitivament la Llei d’Amnistia, dijous vinent. D’entre tots els investigats, el jutge havia acceptat en els últims dies ajornar les citacions de la dirigent d’ERC Marta Rovira i de l’empresari Oriol Soler, membre de l’“estat major” de l’1-O, perquè els seus advocats tenien fixat un altre assenyalament judicial per al mateix dia, així com de Josep Lluís Alay, per problemes mèdics. Així, únicament es mantenia la citació per al dirigent d’Òmnium Oleguer Serra, l’escriptor i empresari Josep Campmajó i del periodista Jesús Rodríguez, tots ells a Suïssa. Així com per a l’informàtic Jaume Cabaní, el parador del qual es desconeix, i l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, que viu entre Espanya i Colòmbia. García Castellón demana a la Fiscalia que es pronunciï sobre la possibilitat d’emetre ordres de cerca i captura contra ells.D’altra banda, el Tribunal Suprem demana a la Fiscalia que es pronunciï sobre la petició de l’exdiputat d’ERC Ruben Wagensberg d’investigar si el CNI va utilitzar Pegasus per espiar els investigats per Tsunami.