Les conseqüències d’un atac israelià a Gaza.Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto / via Europa Press

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) (o Tribunal de l'Haia) va exigir aquest divendres a Israel "aturar immediatament" la seua ofensiva militar a Rafah, en l’extrem sud de Gaza, i li va ordenar "garantir l’accés sense impediments" a la Franja de "qualsevol missió" que busqui investigar les denúncies per genocidi contra les autoritats israelianes. En una nova ordre de mesures cautelars en protecció dels drets dels palestins, protegits com a grup per la Convenció sobre el Genocidi, la CIJ va apressar a Israel a "detenir immediatament la seua ofensiva militar i qualsevol altra acció en la governació de Rafah que pugui imposar al grup palestí a Gaza condicions de vida que puguin causar la seua destrucció física total o parcial".

A més, li va ordenar "prendre mesures efectives per assegurar l’accés sense impediments" a tota la Franja de "qualsevol comissió d’investigació, missió de determinació de fets o un altre organisme investigatiu" sota ordres d’algun dels òrgans competents de l’ONU "per investigar les denúncies de genocidi".

Així mateix, va exigir al govern israelià "mantenir obert" l’encreuament de Rafah per a "la provisió sense obstacles i a gran escala dels serveis bàsics i l’assistència humanitària urgentment necessaris" entre la població palestina de Gaza.

Israel haurà de presentar en el termini d’un mes un informe amb totes les mesures posades en marxa per complir les ordres anunciades avui pel tribunal. A més d’aquestes noves mesures, la CIJ va advertir Israel que ha també de posar en marxa les cautelars anunciades el gener i el març, el que inclou evitar que el seu Exèrcit cometi actes de genocidi contra els palestins de Gaza i deixar d’"impedir" l’accés d’ajuda humanitària a la Franja.