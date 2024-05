Polèmica per la difusió d’una guia antiamnistia a jutges a través del correu del Poder Judicial

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els jutges espanyols van rebre a través del seu correu corporatiu una guia contra l’amnistia en la qual es faciliten dos formularis perquè els magistrats puguin elevar qüestions d’inconstitucionalitat o qüestions prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), segons publica aquest dissabte La Vanguardia. Els jutges van rebre la guia el passat 20 de maig.

El document es titula 'Guia pràctica per al plantejament de qüestions d’inconstitucionalitat i/o prejudicials europees sobre la llei d’Amnistia' i ha estat elaborat per la Plataforma Cívica per la Independència Judicial, creada el 2010 amb l’objectiu de "lluitar per la despolitització de la justícia".

Segons recull La Vanguardia, el document va ser enviat al correu electrònic de tots els jutges espanyols per un jutge de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa que té accés al correu corporatiu i que és membre d’aquesta plataforma. El correu dels jutges espanyols està gestionat a través del servidor del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i les associacions judicials poden utilitzar-lo per difondre els seus cursos o comunicats. Diversos jutges han expressat el seu malestar i acusen els promotors de voler influir en l’aplicació de la llei. Per la seua part, la plataforma defensa que l’informe és un document d’ajuda als magistrats.