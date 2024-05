Robles diu que s'està duent a terme "un autèntic genocidi" a Gaza

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que està havent-hi "un autèntic genocidi" a la Franja de Gaza. Ho ha dit en declaracions a TVE aquest dissabte durant la desfilada militar del dia de les forces armades espanyoles, celebrada a Madrid. En preguntar-li per la principal amenaça per a l'estat espanyol, Robles ha assegurat que "Espanya és sempre molt solidària" i que no es pot oblidar "que a Ucraïna està morint la gent" en una "guerra tremenda" ni "prescindir del que està passant a Gaza, que és una autèntic genocidi". Els membres del govern espanyol del PSOE han evitat fins ara pronunciar-se en aquests termes, mentre que els de Sumar i abans Unides Podem sí que havien qualificat l'ofensiva militar israeliana de genocidi.