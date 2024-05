Protesta a Sants per exigir millores a Rodalies

Un centenar d’usuaris de Rodalies, regionals i mitjana distància –principalment de Tarragona– es van concentrar ahir al migdia a l’exterior de l’estació de Sants a Barcelona per dir “prou” a la situació de “maltractament” que viuen i exigir solucions. La concentració estava impulsada per la plataforma Dignitat a les Vies, sorgida al Camp de Tarragona, però a aquesta s’hi van sumar altres moviments com #Pqnoensfotintren, formada per usuaris de la R3, i la plataforma Mercaderies per l’Interior, que reclama modificar el traçat del Corredor Mediterrani per evitar que passi per la costa i ho faci per l’interior. Els allà reunits van reclamar més freqüències, més inversions i més informació i coordinació entre les administracions. “Estem farts de retards, d’incidències i de quedar-nos sense trens”, van denunciar.