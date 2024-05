Asens: “Cada vegada hi ha menys pagesos i més empobrits”

El candidat dels comuns a les europees, Jaume Asens, va reclamar ahir acabar amb els tractats de lliure comerç de la Unió Europea amb tercers països. “Els tractats que els socialistes han votat amb la dreta i l’extrema dreta estan arruïnant l’economia dels nostres pagesos i fomenten la competència deslleial”, va afirmar en una visita a l’Aplec del Caragol. Va afegir que “no pot ser que el que exigim als nostres agricultors en seguretat alimentària i mediambiental no ho exigim als tercers països”.

En aquest sentit, va advertir que “cada vegada hi ha menys pagesos i estan més empobrits, i aquesta situació passa també a la resta d’Europa”. Va dir que des dels comuns han escoltat aquest “crit d’alerta” del sector, que es va comprometre a traslladar a l’Eurocambra.D’altra banda, Asens va criticar que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, defensi la inconstitucionalitat de la llei d’amnistia. “Ell no és jutge ni jurista. Cal esperar que ho decideixi el Tribunal Constitucional”, va indicar, i va considerar que “està molt bé que la dreta i l’extrema dreta exerceixin el dret de protesta, però seria millor que ho fessin per avançar i no per retrocedir, per guanyar drets i no per retallar-los”.