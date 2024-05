Clam del PP contra l'amnistia i Ribera diu que es mimetitza amb Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar ahir al Govern central que retiri l’amnistia i convoqui eleccions generals per posar “punt final” a una legislatura “que ja està perduda”. Durant l’acte que el PP va celebrar a Madrid, que va congregar desenes de milers de simpatitzants i al qual va assistir la plana major del partit, Feijoó va instar Sánchez a un avanç electoral i a la dissolució de les Corts perquè “el país està aturat” i “estem farts de l’arrogància, de la mentida i de l’egoisme” del president de Govern. “Demanem que se’ns consulti, que retiri la llei d’amnistia i ens consulti a tots els espanyols, que ens deixi parlar perquè ens ha enganyat i als seus també”, va assenyalar, mentre va incidir que “tenim un Govern que ens menysprea i ens ha venut a tots els espanyols per set vots”.

A Las Palmas de Gran Canària, la candidata del PSOE al Parlament Europeu, Teresa Ribera, va acusar Feijóo d’haver passat de “blanquejar la ultradreta” donant-li entrada en governs autonòmics a “mimetitzar-s’hi”, quan “era aquest que venia de moderat”. “Diuen defensar la Constitució i pretenen donar-nos lliçons d’això, quan fa 2.000 dies que se la salten i no renoven el Consell General del Poder Judicial, sense cap pudor. S’inventen que fa falta que mediï la Comissió Europea perquè, si no, no és possible l’acord, i prenen el pèl als comissaris. Aquesta és la dreta que defensarà els tractats europeus?”, es va preguntar la vicepresidenta tercera del Govern.Per la seua banda, a València, el president de Vox, Santiago Abascal, va instar el Partit Popular a deixar-se de “romeries”, amb referència a l’acte multitudinari que va organitzar ahir diumenge a Madrid, i de “jocs d’artifici” contra l’amnistia, a quatre dies que el Congrés dels Diputats aprovi la norma definitivament. Abascal va demanar “més conflictes institucionals” des del Senat per poder frenar-la.