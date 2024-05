Espanya aportarà 1.000 milions a Ucraïna per reforçar les defenses

Espanya i Ucraïna ahir un acord en matèria de seguretatsuposa un compromís de “suport militar”, entre d’altres,míssils antiaeri i mitjans blindats, per part espanyola que assoleix els 1.000 milions d’euros el 2024 per reforçar la seua capacitat defensiva.Així ho va subratllar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en roda de premsa conjunta amb el líder ucraïnès Volodímir Zelenski després de la reunió que ambdós van mantenir al palau de a Moncloa, en la qual el president d’Ucraïna va posar èmfasi que aquesta quantitat permetrà “reforçar” els recursos de defensa inclosa lantiaèria, que va considerar “clau” per poder protegir la població civil davant dels atacs de Rússia contra el seu territori.

Abans de la reunió amb Sánchez, el rei va prometre a Zelenski el suport continuat d’Espanya El soci de Governde Sánchez demana al PSOE que el Congrés voti el nou enviament d’armament

Amb l’ajuda compromesa ahir, Espanya es converteix, segons va destacar Sánchez, l desè país que firma amb Ucraïna un acord d’aquestes característiques en un moment que va qualificar com a “crucial” per al país.Va considerar a més una bona notícia la cimera per la pau a Ucraïna que se celebrarà a Suïssa al juny.Per la seua part, Zelenskil’acord de seguretat firmat amb Sánchez“un document estratègic important” amb què Espanya demostra una vegada més que és un soci “fiable” que “no tanca els ulls a la violació per part de Rússia a les normes fonamentals del Dret Internacional”.especialment els nous míssils i equipament blindat que preveu l’acord subscrit, que generarà a més llocs de treball i el desenvolupament de tecnologia.Segons va detallar Zelenski, amb l’acord –en el qual fa mesos que governs treballen– es fixa una ajuda de mil de milions per a 2024 i, “a través del Fons Europeu d’Ajuda de Suport a la Pau, es comptabilitzen uns altres 5.000 milions d’euros” fins l 2027. Des de la invasió a Ucraïna, aquest fons ha compromès 11.100 milions d’euros.L’acord en matèria de seguretat firmat ahir tindrà una vigència de deu anys i podrà ser modificat i ampliat en tots els seus extrems, que comprenen des de la defensa i la cooperació civil i humanitària fins la reconstrucció del país atacat per Rússia i la reparació pel .

Zelenski va aprofitar la visita a Espanya per entregar la condecoració del Cor d’Or, una de les més destacades del seu país, a la família de la cooperant catalana Emma Igual, assassinada per un projectil rus el setembre de l’any passat quan ajudava a evacuar ferits del front de guerra.Sobreacord, Sumar va exigir al seu soci socialista que porti al Congrés l’aprovació d’un nou enviament d’armament a Ucraïna, criticant que el Govern hagi aprovat aquesta nova remesa de material amb “total opacitat”. A això, Sánchez va respondre que no és necessari votar l Congrés l’acord en matèria de seguretat, ja que va dir no un tractat internacional sinó un “memoràndum d’ente”.

El 80% dels espanyols enviar armes i el 52% negociar

El baròmetre del Real Institut Elcano reflecteix que el 80% dels espanyols recolza enviar ajuda militar a Ucraïna i que més de la meitat (52%) és favorable que la Unió Europea (UE) s’involucri més en aquesta guerra mitjançant l’obertura d’una negociació amb Rússia, un conflicte assenyalat com el principal desafiament a què s’enfronten els stats membres.oESegons aquest baròmetre, a la pregunta de fins quan la UE de continuar enviant ajuda militar a Ucraïna, el 32% respon que fins que Rússia es retiri completament d’Ucraïna i el 30% fins que Rússia es retiri de part de la Ucraïna ocupada. El 18% opta per no retirar l’ajuda fins que Rússia sigui derrotada i només el 20 diu que Europa ha de deixar ja d’enviar suport militar.ha %

Ls autoritats russes van assegurar ahir que l’OTAN està “involucrada” en la guerra d’Ucraïna després que el cap de setmana el secretari general de l’Aliança, Jens Stoltenberg, defensés els atacs ucraïnesos contra objectius en territori rus sempre que aquests siguin de naturalesa militar i com a part de les seues operacions de defensa.aPer la seua part,,els morts com a conseqüència de l’atac rus perpetrat dissabte contra un hipermercat a va augmentar . A més hi ha ferits i desapareguts.eMentrestantles autoritats d’Ucraïna van denunciar la mort d’almenys dos persones en un nou atac rus contra la ciutat de Snigurivka, ubicada a la regió de Mikolaiv. A més,Járkov,en 16438

Moscou condemna el suport de l’OTAN a atacar rus amb les seues armes terra

