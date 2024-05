L'auge de la ultradreta i els pactes, protagonistes

La campanya de les eleccions europees s’està centrant més en la temuda puixança de la ultradreta i qui està disposat o no a pactar amb els seus representants que en propostes concretes per a la pròxima legislatura. La candidata del PSOE, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha demanat valentia a les empreses espanyoles davant de la ultradreta: “Han de ser més valents a l’hora d’expressar les seues opinions. Se’ls troba una mica a faltar.” El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, és “proeuropeista” i va retreure al PSOE les seues crítiques quan Teresa Ribera també ha dit que “s’hi pot dialogar”. Al seu entendre, Meloni “no és homologable” al primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán i el va comparar amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, qui, segons el seu parer, no és “homologable” amb el PSOE en el que diu públicament.

Mentrestant, ERC ha situat un “acord de claredat europeu” com una de les prioritats del seu programa electoral europeu, una via que els republicans valoren que podria tenir el suport de representants d’altres “pobles” sense Estat de la Unió Europea. Pel seu costat, el candidat de Junts, Toni Comín, va demanar llegir els sondejos –que, ara per ara, donen entre 1 i 3 diputats a la formació– “amb prudència”, però va donar per fet que mantindran dos eurodiputats. “Esperem aconseguir el tercer”, va dir.