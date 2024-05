Netanyahu diu que la mort de civils en l'atac a Rafah és un “tràgic contratemps”

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va afirmar ahir que la mort de civils diumenge en un atac en un camp de desplaçats a Rafah, en el qual van morir mig centenar de persones, és un “tràgic contratemps”.

“Estem investigant el cas, aquesta és la nostra política. Per a nosaltres, cada dany a civils no involucrats és una tragèdia”, va indicar Netanyahu en una audiència a la Knesset (Parlament israelià) amb famílies d’ostatges sobre la guerra a la Franja, que suma més de 36.000 morts, més del 70% civils.L’Estat Major Conjunt de les Forces Armades israelianes es va limitar a informar que l’aviació israeliana va atacar “objectius terroristes importants” a Rafah, entre els quals hi havia alts càrrecs de Hamas “responsables d’ordenar atacs de membres de Hamas a Judea i Samaria”, nom que dona Israel a Cisjordània, inclosos “atemptats mortals contra ciutadans de l’Estat d’Israel”.El comissionat general de l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), Philippe Lazzarini, va alertar que “no hi ha cap lloc segur a Gaza”, després que la vigília desenes de persones morissin en aquest atac contra un campament per a desplaçats prop d’un dels seus magatzems.Paral·lelament, un grup d’ONG han unit les seues veus per reclamar els països del Consell de Seguretat de l’ONU que intercedeixin perquè Israel apliqui les mesures cautelars dictades pel Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) en relació amb l’ofensiva a la Franja de Gaza i que passen, entre altres coses, pel cessament de l’ofensiva sobre Rafah.Diversos països del Pròxim Orient, entre els quals Egipte i Qatar, van condemnar el bombardeig contra el campament de Rafah, que van titllar de nova violació del Dret Internacional per part d’Israel.Mentrestant, la Unió Europea va acordar ahir convocar Israel en el marc del Consell d’Associació per garantir el compliment de les ordres del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ), obrint la porta a prendre represàlies contra Israel després del bombardeig del campament de desplaçats a Rafah malgrat l’ordre perquè posi fi a l’ofensiva militar.Per una altra banda, la consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, va anunciar que el Govern crearà la figura del representant de l’Agència de Cooperació al Desenvolupament a Palestina per “reforçar encara més tot el suport, l’acompanyament a la cooperació, a l’ajuda humanitària, a la defensa dels drets humans” a Palestina.

La crisi amb Israel s’agreuja a un dia del reconeixement de Palestina

L’imminent reconeixement per part d’Espanya de l’Estat de Palestina, previst per avui dimarts, que també faran Noruega i Irlanda, ha tensat encara més les relacions diplomàtiques amb Israel. Ahir, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar que Palestina “ha existit, existeix i existirà”. Des de Sumar, tanmateix, creuen que Espanya no pot “mantenir relacions diplomàtiques” amb Tel-Aviv i demana que es trenquin les relacions amb l’Estat hebreu.Una petició que arriba l’endemà que la vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de la formació, Yolanda Díaz, tanqués un discurs amb el lema propalestí “Des del riu fins al mar, Palestina serà lliure”, que va aixecar la reacció d’Israel per considerar-la antisemita.De fet, el ministeri d’Exteriors d’Israel ha ordenat al Consolat a Jerusalem deixar de prestar serveis consulars als palestins “residents sota l’Autoritat Palestina”, és a dir, a Cisjordània ocupada, des de l’1 de juny. En una nota diplomàtica enviada a l’Ambaixada, el ministre israelià d’Exteriors, Israel Katz, formalitza així una prohibició que ja va anunciar divendres passat com a càstig a les declaracions de Díaz. “Som a l’any 2024, s’han acabat els dies de la Inquisició. A qui ens faci mal, li farem mal”, conclou. La nota se suma al vídeo que Katz va pujar diumenge a la xarxa X, on barreja imatges tòpiques d’Espanya amb imatges de l’atac de Hamas del 7 d’octubre. En paral·lel, el primer ministre eslovè, Robert Golob, va mostrar a Alger el suport “al dret a l’autodeterminació dels pobles, a propòsit de la causa palestina i sahrauí”.

Un egipci mort en un intercanvi de trets a la frontera

L’Exèrcit d’Egipte va confirmar la mort d’un militar del seu país durant un intercanvi de foc amb les forces israelianes a l’encreuament fronterer de Rafah, que connecta el Sinaí egipci amb la Franja de Gaza, un inusual incident que les autoritats d’ambdós països diuen que estan investigant.D’altra banda, les Forces Armades israelianes van informar que van interceptar dos drons carregats amb explosius procedents de l’est i que tenien com a objectiu la regió d’Eilat, a l’extrem sud del país. L’atac va ser reivindicat per Kataib Hezbollah, una milícia iraquiana afina a l’Iran, però els projectils van ser interceptats.