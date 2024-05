L’Audiència de Madrid avala l’obertura de la causa contra Begoña Gómez

detail.info.publicated efe

L’Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d’obrir una causa per investigar la denúncia que va presentar Mans Netes contra Begoña Gómez, dona del president del govern español, Pedro Sánchez, per presumpte tràfic d’influències i corrupció en els negocis.

La secció 23 de l’Audiència ha desestimat el recurs que va presentar la Fiscalia contra l’obertura de diligències en considerar que hi ha raons per a la investigació duta a terme pel jutjat per la presumpta comissió dels esmentats delictes, encara que estima que no s’hauria d’haver decretat el secret.