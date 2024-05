La UE, dividida sobre si permetre a Kíiv atacar territori rus amb les seues armes

La Unió Europea va mostrar ahir la seua divisió respecte a la possibilitat de permetre a Ucraïna utilitzar armes occidentals per atacar Rússia al seu propi territori, així com per estendre la missió d’entrenament europea a soldats ucraïnesos a la mateixa Ucraïna. En roda de premsa, l’Alt Representant per a Política Exterior, Josep Borrell, va assenyalar que hi ha debat al si del bloc entre alguns estats membres que “s’oposen fermament” a aixecar les restriccions a l’ús d’armament occidental mentre que “altres hi estan a favor”.

Segons va explicar Borrell, la qüestió de si els aliats d’Ucraïna han de permetre a Kíiv fer servir els sistemes de Defensa enviats en el marc de la guerra per colpejar objectius militars en territori rus continua generant debat a la Unió Europea, malgrat que va indicar que la situació evolucionarà, amb referència al debat suscitat sobre l’enviament de tancs o avions de combat.Ahir, Bèlgica va firmar un acord amb Ucraïna que inclou l’entrega de 30 caces bombarders F-16 fins a l’any 2028 per defensar-se de Rússia, però li impedeix utilitzar-los contra territori rus.En aquest sentit, Borrell va avançar que el nombre de països que permetran a Kíiv atacar objectius militars en sòl rus “canviarà”. “Els esdeveniments canvien i la gent canvia”, va indicar Borrell, que va recalcar que Moscou compta amb un important avantatge en llançar atacs des del seu territori a què Ucraïna, per les limitacions a l’ús de l’armament, no pot respondre.Borrell va sumar ahir el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en la reivindicació ucraïnesa perquè es permeti atacar territori rus, davant del risc d’una guerra “asimètrica”, malgrat l’oposició dels EUA, Alemanya o Itàlia, que rebutgen aquest escenari. Estònia, Lituània i els Països Baixos es troben entre els països del bloc que demanen retirar les limitacions a les forces ucraïneses.Igualment, van posar sobre la taula l’extensió de la missió d’entrenament de la UE a tropes ucraïneses, amb l’opció d’ensinistrar en territori ucraïnès, una cosa que de moment no concita el consens dels ministres de Defensa dels 27.

Putin adverteix Europa del seu suport a atacs a objectius russos

El president rus, Vladímir Putin, va amenaçar ahir Europa amb “greus conseqüències” en cas que els països de l’OTAN permetin a Ucraïna l’ús d’armament occidental contra objectius en sòl rus. “Aquests representants dels països de l’OTAN, especialment a Europa, especialment en països petits, han de ser conscients amb què estan jugant. Han de recordar que, per regla general, es tracta d’estats amb territoris petits, però densament poblats”, va assenyalar. Per una altra banda, també va responsabilitzar Occident de l’última ofensiva russa sobre Khàrkiv, al voltant de la qual s’ha començat a aixecar “una zona de seguretat contra atacs en sòl rus”.