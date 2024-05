El Pacte Verd, en risc per la guerra d'Ucraïna i la ultradreta

En l’inici de la legislatura sortint, Brussel·les va plantejar el Pacte Verd Europeu com una política estrella. “És un imperatiu per a la salut del planeta, la gent i l’economia”, va remarcar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en el seu discurs inaugural davant l’Eurocambra. Tanmateix, en els últims cinc anys la UE ha fet front a la pandèmia o a conflictes com la guerra d’Ucraïna, que han deixat les polítiques climàtiques en un segon pla. Si bé bona part de les mesures del Pacte Verd s’han adoptat, els experts alerten que el programa pot estar “en risc” si no es continua fent una aposta decidida, i més encara quan factors com l’auge de la ultradreta o les protestes de la pagesia poden complicar-lo.

La voluntat de Brussel·les continua sent reduir les emissions contaminants un 55 per cent el 2030 respecte al 1990 i assolir la neutralitat climàtica l’any 2050. Per una altra banda, i també com a integrant de l’Acord de París, el club comunitari es va comprometre a coordinar-se amb altres països per evitar que la temperatura global s’incrementi dos graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials i limitar l’escalfament a 1,5 graus.Les circumstàncies sota les quals es debat el Pacte Verd Europeu, tanmateix, són molt diferents a les de fa cinc anys. En la campanya anterior, el tema s’abordava des d’una perspectiva mediambiental, però ara els partits tendeixen a centrar els seus discursos en qüestions vinculades a la seguretat estratègica, l’energia i l’autonomia.

Després d’un final de legislatura marcat per les protestes de la pagesia, les institucions de la UE han acordat en els últims mesos reduir la burocràcia al sector o eximir les petites explotacions agràries de sancions i controls mediambientals estrictes. En aquest escenari, els partits d’ultradreta, a qui els sondejos atorguen un fort creixement, demanden més facilitats per al sector i derogar el Pacte Verd, mentre que les formacions progressistes advoquen per posar el focus en la revisió d’acords comercials i de la Política Agrària Comuna.