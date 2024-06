Junts amenaça el Govern de Sánchez si no investeix Puigdemont

El candidat de Junts a les eleccions europees del 9 de juny, Toni Comín, va advertir ahir el PSOE que, si vol conservar el seu suport a Madrid i garantir l’“estabilitat” de la legislatura espanyola, el partit de Pedro Sánchez ha de permetre que Carles Puigdemont sigui investit president. Comín va avisar els socialistes que el “més coherent” per “resoldre” el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat és investir Puigdemont, i va insistir a subratllar que “entenem que el que hauria de fer el PSOE si volen que l’acord prosperi és facilitar la investidura” del líder de Junts. “L’acord de Brussel·les (que va propiciar la investidura de Sánchez) diu clarament que l’estabilitat de la legislatura a Espanya està condicionada al compliment del pacte”, va subratllar Comín, que va instar els socialistes a “ser intel·ligents”.

Per la seua part, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, va afirmar des de Ginebra que no faran president el candidat del PSC, Salvador Illa, “en aquests moments”. Va assegurar que als republicans no “els fa por” una repetició electoral i va advertir socialistes i Junts que, si volen negociar-hi, hauran de parlar de referèndum, d’implantar l’amnistia i d’un model de finançament singular per a Catalunya. Rovira va advocar per “refer ponts” entre els partits independentistes després de la “victòria” que va dir que suposa l’aprovació de l’amnistia i la “patacada” del conjunt dels partits sobiranistes en els comicis catalans.Del seu costat, la CUP va traslladar a Junts el seu “escepticisme” sobre la possibilitat que el PSC faciliti la investidura de Puigdemont, a qui va reclamar que “expliqui públicament les condicions d’aquesta suposada abstenció” dels socialistes.El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va insistir en el fet que Illa és “l’únic president viable per a Catalunya” i va assenyalar que, o és elegit cap de l’Executiu, “o hi haurà repetició electoral”.El líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, mentrestant, va advertir que si la composició de la Mesa del Parlament no és “representativa” i proporcional als resultats de les eleccions serà “una estafa democràtica i un insult a la ciutadania”.