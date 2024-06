Feijóo obre la porta a una moció de censura "si hi ha el context adequat"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartat una moció de censura contra Pedro Sánchez després del 9-J. En una entrevista a Antena3, ha afirmat que no li agrada fer "política ficció", però ha apuntat en aquesta direcció malgrat que necessitaria el suport de Junts per prosperar. "Veurem que passa diumenge" a les eleccions europees, "puc assegurar que som l'alternativa a Sánchez, i si aquesta majoria social que no està d'acord amb la majoria del govern es converteix en majoria electoral". "Si el 9-N envia un missatge, veurem més aviat el final del túnel, i farem servir totes les eines al nostre abast". En aquest sentit, ha recordat que la moció de censura "és una eina", però "cal tenir el context adequat i pensar que pot ser útil".Feijóo ha insistit a denunciar els acords de Sánchez amb l'independentisme. De fet, segons el líder del PP, "a Espanya passarà el que digui Puigdemont". "Illa i Sánchez han elegit com a socis l'independentisme, i seguiran amb ells a Catalunya i Madrid", ha sentenciat.

En aquest marc, ha insistit en el fet que tant la seva formació com les comunitats autònomes del PP presentaran recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia. Segons Feijóo, l'amnistia "no s'aplicarà" a Espanya, perquè "va en contra de l'ordenament jurídic" i és una "il·legalitat".

Si encara no ho ha fet -ha dit- és perquè no s'ha publicat. Pel líder del PP, si la llei encara no ha aparegut publicada al BOE és perquè el govern espanyol vol esperar a les eleccions del 9-J i impedir, d'aquesta manera que els jutges puguin actuar abans dels comicis europeus.

Fejoo ha fet aquestes manifestacions en una entrevista en què ha afirmat que al PSOE hi ha "una por atroç" a Pedro Sánchez, a qui segons el líder del PP dins del PSOE anomenen "l'amo". També ha apuntat que la imputació de la dona del president espanyol, Begoña Gómez, invalida Sánchez per a ser president del govern des del punt de vista "ètic, polític i moral".

"Ningú es creu que el president del govern no sabés les relacions econòmiques, empresarials i comercials de la seva dona", ha apuntat. Ha recordat que Sánchez serà citat a la comissió del cas Koldo del Senat –on el PP té majoria absoluta- i no ha confirmat si la seva formació cridarà també Begoña Gómez.