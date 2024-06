Claudia Sheinbaum fa història i arrasa a les eleccions mexicanes

L’oficialista Claudia Sheinbaum ha fet història al convertir-se en la primera dona a guanyar unes eleccions presidencials a Mèxic, celebrades diumenge, superant les per si mateixes altes expectatives del moviment de l’actual mandatari, Andrés Manuel López Obrador. L’exalcaldessa de Ciutat de Mèxic (2018-2023) va obtenir prop de 35 milions de vots, amb la qual cosa va superar en gairebé cinc milions els obtinguts per López Obrador el 2018.

Sheinbaum, científica de professió, va obtenir entre un 58,3 i un 60,7% dels sufragis de diumenge, segons el càlcul ràpid de l’Institut Nacional Electoral, al voltant de 30 punts d’avantatge sobre la seua gran rival, l’opositora conservadora Xóchitl Gálvez, que va rebre entre un 26,6 i un 28,6%, mentre que Jorge Álvarez Máynez va acaparar entre el 9,9 i el 10,8%.Aquest lideratge va ser fins i tot més ampli al que es pronosticava en les enquestes, que atorgaven una mitjana d’un 55% de les preferències per a Sheinbaum, un 33% per a Gálvez i un 12% per a Álvarez Máynez.“Sobretot és el reconeixement del poble de Mèxic al nostre projecte de transformació. Agraeixo també perquè, per primera vegada en 200 anys de la república, em convertiré en la primera dona presidenta de Mèxic”, va declarar Sheinbaum en el seu primer missatge després dels resultats. El mateix Manuel López Obrador, per la seua part, va considerar que va ser “un dia de glòria perquè el poble de Mèxic ha decidit lliurement i democràticament que Claudia Sheinbaum es converteixi en la primera dona presidenta” del país. Malgrat una inicial actitud desafiadora en la qual va denunciar que “amagaven” els vots, Xóchitl Gálvez va acabar reconeixent poc després el triomf de Sheinbaum, a la qual va avisar que “exigirà” resultats.

Sheinbaum no només va rebre les claus del Palau Nacional, sinó que la seua coalició del Moviment Regeneració Nacional (Morena), el Partit del Treball (PT) i el Verd Ecologista de Mèxic (PVEM) va guanyar la majoria de dos terços de la Cambra de Diputats i, possiblement, del Senat per reformar la Constitució i canvis legislatius d’abast.L’oficialisme també va preservar el seu principal bastió polític, Ciutat de Mèxic, on Clara Brugada va treure prop de 10 punts d’avantatge davant l’opositor Santiago Taboada, malgrat que les enquestes preveien una contesa més disputada.