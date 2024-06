Òmnium “fiscalitzarà” l'aplicació de la llei d'amnistia

El president d’Òmnium Cultural, el lleidatà Xavier Antich, va anunciar ahir que l’entitat crearà una sindicatura que servirà per “fiscalitzar” l’aplicació de la llei d’amnistia “causa per causa i jutjat per jutjat” perquè “absolutament” tots els afectats pel procés puguin beneficiar-se de la norma. Va denunciar “l’intent de boicot d’un grupuscle de la judicatura” que creu que promourà “trampes, subterfugis, argúcies i demores” en l’aplicació de l’amnistia i va defensar que la plataforma servirà, també, perquè totes les defenses puguin coordinar-se. Òmnium, que ha activat un web perquè tots els afectats puguin contactar amb la sindicatura, va xifrar la setmana passada en 1.616 les persones que es podran beneficiar d’aquesta llei.

L’aprovació de la norma dijous, encara sense publicar al BOE, no ha impedit que Abel Mora, condemnat a tres anys i nou mesos de presó com a coautor de lesions a un home després d’una manifestació del sindicat Jusapol l’any 2018, ingressés a la presó el mateix dia en què el Congrés va avalar la norma. És el primer independentista a entrar a la presó després de l’aprovació de la llei, segons el digital El Nacional.