La campanya encara la recta final amb el debat electoral de 3Cat

A tres dies d’acabar la campanya, els candidats per Catalunya a les eleccions europees van participar ahir en el debat organitzat per 3Cat. Només hi va faltar el candidat de Junts, Toni Comín, que és al sud de França, i va ser substituït per Aleix Sarri. El debat, moderat pel presentador del Telenotícies Migdia, Xavi Coral, es va dividir en blocs temàtics: política exterior i seguretat, canvi climàtic i aliances postelectorals.