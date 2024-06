Kíiv es vanta d'atacs amb armes occidentals a Rússia

El Govern d’Ucraïna va confirmar ahir l’ús d’armament occidental per atacar posicions militars en territori rus, després que la utilització dels equips subministrats a Kíiv fora de les fronteres ucraïneses hagi generat debat en el si dels països aliats.

La viceministra per a la Reintegració dels Territoris Temporalment Ocupats, Irina Veresxuk, va difondre a Telegram imatges d’un suposat sistema de llançament de míssils S-300 ubicat “en territori rus” i en flames. Veresxuk va emfatitzar que aquest atac arriba “dies després” del “permís” dels socis occidentals.El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va reclamar als seus aliats que donin a les seues tropes ple marge de maniobra a l’hora d’utilitzar l’armament cedit, ja que considera que no pot protegir regions com Khàrkiv sense atacar directament els llocs des dels quals les forces russes llancen els seus bombardejos.El president dels EUA, Joe Biden, ha donat la seua autorització, igual que Alemanya, que dins del bloc europeu s’havia mostrat recelós al principi. Per la seua part, el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va aclarir que de moment Espanya no ha subministrat a Ucraïna material que pugui fer-se servir per atacar territori rus.

El Regne Unit confirma “avanços menors” de l’Exèrcit de Rússia a Donetsk

Paral·lelament, el Kremlin va advertir que els instructors militars occidentals que puguin desplaçar-se a Ucraïna “no tenen immunitat”, després que el Govern de França hagi posat sobre la taula aquesta possibilitat, oberta fins i tot a una coalició d’altres països aliats de Kíiv.Al front, el Regne Unit va confirmar ahir “avanços menors” de l’Exèrcit de Rússia als voltants de la ciutat ucraïnesa d’Avdíivka, a la província de Donetsk (est), al mig d’“un alt nivell d’activitats operatives” a la zona durant els últims tres dies. Segons aquestes fonts, Rússia hauria patit prop de 500.000 baixes en combat des de l’inici de la invasió d’Ucraïna, el febrer del 2022.