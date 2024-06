Begoña Gómez sacseja la campanya

La citació per part del jutge Juan Carlos Peinado a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la causa oberta per presumptes delictes de corrupció en el sector privat i tràfic d’influències ha sacsejat la campanya electoral de les europees. Partits com PP, ERC, Junts i Podem, així com dos associacions judicials, van criticar ahir la carta que el líder del PSOE va publicar dimarts, en què Sánchez censurava la citació judicial de la seua dona a cinc dies de les eleccions.

Els socialistes fan pinya amb el seu líder i titllen de “grollera” la citació per part del jutge a Begoña Gómez. I amb la polèmica creixent, aquesta va reaparèixer al costat de Pedro Sánchez en un míting a Benalmádena. El socialista va demanar votar “en massa” el PSOE perquè guanyi la “política sana” davant de la “política bruta” que va atribuir als populars i Vox.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar l’“actitud fanfarrona” de Sánchez, a qui va acusar de “creure’s impune”. Va dir que “no és normal” el que està ocorrent a Espanya, on, segons el seu parer, “s’intenta silenciar qualsevol crítica al puto amo”, com va qualificar a Sánchez el ministre de Transport, Óscar Puente, al març en el congrés del partit a Galícia. La candidata europea del PP, Dolors Montserrat, va demanar responsabilitats polítiques al president i va afirmar que el seu govern està “devorat” per corrupció. L’Associació Judicial Francisco de Vitoria i el Foro Judicial Independiente, ambdós de tall conservador, van assenyalar que “resulta molt poc edificant” que el líder de l’Executiu “traslladi a la ciutadania la idea que un jutge dicta les seues resolucions amb interessos electoralistes”. “La percepció de normalitat democràtica del treball dels jutges depèn molt que els responsables polítics no facin assenyalaments i respectin les decisions i temps de la justícia”, van avisar.Per la seua part, Junts, ERC i Podem van retreure a Sánchez que van patir lawfare (o guerra judicial) abans que ell i llavors es va posar “de perfil”. El cap de llista dels juntaires a les europees, Toni Comín, va criticar el “silenci còmplice” del socialista durant la “persecució” a l’independentisme i va dir que “ara hem d’estar traumatitzats per ell, ara sí que és lawfare”.La candidata d’ERC, Diana Riba, va reclamar al president espanyol “superar els debats sobre la persecució i començar a lluitar contra els perseguidors” i va retreure que el PSOE no votés a favor de la proposició no de llei que els republicans van portar al Congrés per combatre el lawfare.La candidata de Podem, Irene Montero, va reclamar a Sánchez fer “polítiques públiques per protegir la democràcia dels sectors reaccionaris”.Tot plegat mentre el PSOE feia pinya amb el seu líder. La cap de llista dels socialistes, Teresa Ribera, va titllar de “grollera” la citació a la dona de Sánchez. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va carregar contra el que va qualificar de “campanya ultradretana, de fang i llot” de PP i Vox.Leticia Lauffer, consellera delegada de Wakalua, empresa filial de Globalia, va negar haver estat el nexe per facilitar el rescat amb fons públics d’Air Europa per la seua relació amb Begoña Gómez. En la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, va explicar que tenia amb ella una relació professional “molt bona” en la qual no hi havia “res d’estrany”.