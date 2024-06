Els neerlandesos donen el tret de sortida i ahir van acudir a les urnes

Els europeus comencen ja a elegir els 720 diputats, 15 més que en la passada legislatura, que ocuparan el Parlament Europeu durant els propers cinc anys. El tret de sortida el va donar ahir els Països Baixos, on 13 milions de neerlandesos estaven cridats a les urnes als primers col·legis electorals que obren les portes amb motiu d’aquesta cita electoral.

Avui ho faran els ciutadans d’Irlanda i la República Txeca, i demà els de Letònia, Malta i Eslovàquia, a banda d’Itàlia, que, juntament amb la República Txeca, són els únics països en els quals es vota durant dos dies. La resta de països, entre aquests Espanya, votaran diumenge. En total, uns 370 milions de ciutadans estan cridats a les urnes en els comicis que se celebren durant quatre dies a tota la UE.

L’electorat neerlandès, que segons els sondejos es mostra cada vegada més allunyat de les polítiques europees, ha d’elegir 31 representants entre un total de vint partits polítics de totes les ideologies, encara que amb la dreta radical liderant les enquestes. Les últimes enquestes situaven el partit de dreta radical PVV, liderat per Geert Wilders, al capdavant de les enquestes, mentre que d’altres el col·locaven empatat amb la llista d’esquerres formada pels verds i socialdemòcrates GL-PvdA, que encapçala l’exvicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans. Ambdós obtindrien vuit escons cada un si es compleixen les previsions.D’aquesta forma, les eleccions serveixen per revalidar el poder de l’acabada de crear coalició d’ultradreta, que serà finalment encapçalada per Dick Schoof en qualitat de primer ministre després de mesos d’estancament de les negociacions per formar govern. La recent deriva populista i l’avenç de l’extrema dreta es repeteix a la resta de països, on guanya pes un discurs que defensa una Europa amb cadenat a les fronteres interiors i on el dret nacional s’imposa a l’europeu.