Detingut per la mort de la seua mare a ganivetades a Tarragona

Un home va ser detingut ahir divendres pels Mossos d’Esquadra per haver assassinat presumptament la seua mare a ganivetades en un pis al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els fets van tenir lloc al voltant de les tres de la tarda en un habitatge al bloc Sant Maties i els crits van alertar els veïns, que van ser els que van advertir d’una suposada baralla o aldarull els serveis d’emergències.

Efectius de Seguretat Ciutadana de la policia catalana es van desplaçar fins a l’immoble i a l’arribar es van trobar un home amb un ganivet ple de sang a la mà i una dona sense vida a terra, tal com va avançar el Diari de TarragonaEfectius del Sistema d’Emergències Mèdiques es van desplaçar al lloc per atendre la víctima, que segons El caso tindria 64 anys, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home, major d’edat, com a presumpte autor.Aquest matricidi al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau és el segon crim que ha succeït aquesta setmana a la província de Tarragona. Dimecres passat, un home de 46 anys i origen polonès va aparèixer mort de manera violenta en una furgoneta aparcada en un descampat de Torredembarra.D’altra banda, la Guàrdia Civil investiga la mort de tres persones els cadàvers de les quals van aparèixer ahir en un xalet de la localitat valenciana de Benaguasil.Les primeres investigacions apunten que un home d’uns 60 anys hauria assassinat a trets la seua dona, de 55, i el fill d’aquesta, de 26, i després es va suïcidar amb la mateixa arma homicida, una escopeta de caça.Segons va avançar el diari Las Provincias, l’autor del doble crim és de nacionalitat espanyola i la dona assassinada i el seu fill són de nacionalitat romanesa.La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de les indagacions i no s’han facilitat més dades de les víctimes ni de les circumstàncies en les quals es van produir les defuncions, encara que s’investiga com un crim de violència masclista. En cas de confirmar-se, serien tretze les dones assassinades a Espanya en el que va de 2024 i serien 1.257 des de l’any 2003.