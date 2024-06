Israel rescata amb vida quatre ostatges en un camp de refugiats al centre de Gaza

L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir el rescat amb vida de quatre ostatges segrestats en l’atac de les milícies jihadistes de Hamas del 7 d’octubre després d’una operació en el camp de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

Els ostatges van ser identificats com la jove Noa Argamani i tres homes, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv, tots ells segrestats durant el festival de música Supernova, un dels principals objectius de l’atac de les milícies.L’alliberament va tenir lloc després d’una operació simultània contra dos amagatalls dels jihadistes “al cor del campament de refugiats”. Argamani va ser alliberada en un i els altres tres ostatges van ser extrets sans i estalvis del segon objectiu.El portaveu de l’Exèrcit va indicar que es va tractar d’una de les operacions més complexes que han portat a terme, per a la qual van aconseguir aprovació dijous davant dels indicis que allà estaven els segrestats.Segons dades del Govern de Hamas, almenys 210 gazians van morir ahir i més de 400 van resultar ferits en l’operació israeliana de rescat al camp de refugiats de Nuseirat.

Els quatre ostatges van ser segrestats durant el festival de música Supernova, el 7 d’octubre

“Condemnem l’agressió de l’ocupació israeliana contra civils, nens i dones, i contra llars segures al campament de Nuseirat i contra la governació central, i en responsabilitzem plenament l’ocupació i l’administració nord-americana per aquest crim catastròfic en el qual el es va vessar la sang de desenes de civils innocents”, inclosos altres ostatges, va indicar l’Executiu de Hamas.En la seua reacció a l’atac al centre de Gaza, el líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va avisar Israel que no podrà “imposar la seua voluntat a base de “massacres com la d’aquest dissabte”.“Si els ocupadors creuen que poden imposar-nos la seua voluntat per la força és que estan delirant”, va indicar. “Han fracassat en l’àmbit militar, en l’àmbit polític i en l’àmbit moral”, segons va fer saber en un comunicat recollit pel diari Filastin.La Casa Blanca va celebrar el rescat dels quatre ostatges segrestats i va recordar que l’Administració del president Joe Biden dona suport a tots els esforços per a l’alliberament dels encara segrestats –incloent els ciutadans nord-americans–, tant a través de les actuals negociacions com “per altres mitjans”.Així mateix, països com Alemanya, França, els Països Baixos i Àustria van aplaudir l’alliberament dels ostatges mitjançant l’operació militar israeliana.D’altra banda, l’Exèrcit d’Israel va confirmar l’explosió d’un projectil llançat des del Líban, presumiblement un avió no tripulat amb una càrrega explosiva, que va assolir els voltants de la ciutat de Natzaret en el que es tractaria de l’atac més profund de les milícies libaneses de Hezbollah des del començament de la guerra de Gaza.