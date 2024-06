El nou Parlament manté el rècord de paritat aconseguit el 2021

Un total de 65 dels 135 escons del Parlament de Catalunya sorgits de les eleccions del passat 12 de maig seran ocupats per dones, xifra que suposa el 48,1 per cent. És la mateixa proporció de diputades sorgida de les anteriors eleccions, les de l’any 2021, en les quals també van ser elegides 65 dones i 70 homes i es va aconseguir l’hemicicle català més paritari de la història. Són sis diputades més que les escollides l’any 2017, quan el percentatge de dones va assolir el 43,7 per cent.

Per grups, els més paritaris són el PSC, amb 21 homes i 21 dones; els comuns, amb tres diputats i tres diputades, i la formació ultra Aliança Catalana, que s’estrenarà a la cambra catalana amb un diputat i una diputada.

També hi ha formacions amb més presència femenina que masculina. ERC comptarà amb 11 diputades i 9 diputats i la CUP ha obtingut quatre escons: tres d’ocupats per dones i un que serà per a un home.A l’altre costat de la balança es troben per exemple Junts, que començaran la XV legislatura amb 18 homes i 17 dones, el PP de Catalunya tindrà 9 diputats i 6 diputades, mentre que el grup de Vox el conformaran 8 diputats i 3 diputades.En un altre ordre de coses, demà, el Parlament donarà inici a la seua XV legislatura, marcant una nova etapa política, com a mínim, incerta.La CUP està pressionant els comuns perquè “s’afegeixin” a la proposta de “Mesa antirepressiva” al Parlament i impedeixin que aquest òrgan quedi en mans del PSC.En plena jornada de reflexió per les eleccions europees, els cupaires van insistir en “la necessitat de tenir un organisme de caràcter democràtic, independentista i sobiranista, on es pugui debatre tot i que també permeti avançar i garantir drets socials”.D’altra banda, el moviment de la CUP arriba quan encara hi ha moltes incògnites per resoldre sobre la configuració de l’òrgan de govern de la cambra catalana. Els comuns manté l’aposta per una Mesa del Parlament “progressista” i la possibilitat de cedir la presidència a ERC per, segons ells, “facilitar l’entesa”.