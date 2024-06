La norma beneficiarà cinc polítics i uns seixanta manifestants lleidatans

La norma beneficiarà una seixantena de lleidatans. Es tracta de cinc polítics –els exalcaldes Bernat Solé i Miquel Serra, l’exmembre de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet, l’actual consellera d’Exteriors en funcions, Meritxell Serret, i l’exdiputat Pau Juvillà– i desenes de manifestants. Els primers van ser condemnats per desobediència. Els segons estan acusats de desordres públics. Cap no hauria de tenir problemes perquè se li apliqui la llei. Dels acusats de desordres públics, la majoria, quaranta-dos, van ser imputats per la seua implicació en els disturbis que va provocar la publicació de la sentència del Suprem contra els líders independentistes l’octubre del 2019. També es beneficiaran cinc CDR de la Seu d’Urgell acusats de tallar la carretera N-260 i uns altres quatre de Balaguer imputats per un sabotatge. La llei hauria beneficiat també onze activistes jutjats per les protestes davant de la subdelegació del Govern a Lleida quan va ser arrestat Puigdemont a Alemanya, però van ser absolts per l’Audiència de Lleida en una sentència que ha estat ratificada pel TSJC. Al seu torn, divuit lleidatans imputats pel tall a la Jonquera de Tsunami Democràtic van ser exculpats per una jutge de Figueres. La llei podria beneficiar un policia acusat d’agredir el manifestant Enric Sirvent a la Mariola l’1-O, malgrat que l’acusació s’hi oposarà. Altres diversos agents han estat exculpats per jutges de Lleida. Els afectats haurien de beneficiar-se de l’amnistia en un termini màxim de dos mesos, però probablement els jutges presentaran recursos davant del TC o qüestions prejudicials davant de la justícia europea i això podria paralitzar les causes un mínim d’un any.