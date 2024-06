Moncloa pressiona ERC oferint un nou model de finançament

El Govern espanyol va elevar ahir la pressió sobre ERC de cara a les negociacions per la investidura del pròxim president de la Generalitat, i va plantejar impulsar una reforma global del model de finançament autonòmic que atengui les “singularitats” de certs territoris, com Catalunya. Esquerra, que s’enfronta a la disjuntiva d’investir el presidenciable del PSC, Salvador Illa, al de Junts, Carles Puigdemont, o anar a una repetició electoral, ve reclamant un finançament “singular” per a Catalunya.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va sostenir en una entrevista a RNE que les “qüestions singulars” que tenen alguns territoris com Catalunya “han de tenir un tractament especial” en matèria de finançament, si bé va insistir a portar a terme una negociació al costat de la resta de comunitats autònomes per impulsar un model vàlid per a totes. A més, Montero, que va insistir que Illa ha de ser el pròxim president, va apuntar que Moncloa presentarà els pressupostos generals de l’Estat del 2025 “al setembre o octubre” perquè s’aprovin abans de final d’any. En aquest context, va desvincular un eventual suport de Junts als comptes de les negociacions per a la investidura.La proposta de Montero sobre finançament va provocar les crítiques de comunitats governades pel PP, com Andalusia, el País Valencià i Castella i Lleó, els executius de la qual van assegurar que el tracte “singular” a Catalunya suposa una “fallida de la igualtat” entre territoris. També el Govern de Castella-la Manxa, presidit pel socialista Emiliano García-Page, va criticar aquesta opció.Per la seua banda, la portaveu d’ERC, Raquel Sans, va acusar Junts de “tacticisme” per desafiar Illa a presentar-se primer al debat d’investidura al Parlament. Malgrat que va reconèixer que el partit està en un “moment complicat”, va afirmar que “estan a punt” per a una hipotètica repetició electoral, escenari que el president espanyol, Pedro Sánchez, va demanar descartar.Del seu costat, el president del Parlament, Josep Rull, va assegurar en una entrevista a RNE que encara no ha decidit qui anirà primer al debat d’investidura, i va defensar que “la ronda de consultes amb els partits no és un tema banal”.

ERC ajorna per falta d’aforament la votació del pacte amb Collboni

La federació de Barcelona d’ERC va ajornar ahir la decisió sobre l’entrada al govern municipal, que lidera el socialista Jaume Collboni. Els republicans van haver de suspendre el congrés extraordinari per decidir la seua entrada al govern municipal al no comptar el local reservat amb prou aforament per acollir tots els militants que van assistir-hi. Fonts de la formació van assenyalar que la sala reservada té un aforament màxim d’unes 275 persones, i al lloc van acudir moltes més. El context actual va dotar aquesta votació d’una transcendència especial, ja que els 20 diputats d’ERC al Parlament són clau per a una hipotètica investidura de Salvador Illa. Amb tot, els republicans deslliguen el seu pacte amb Collboni de les negociacions pel Govern.

El TC abordarà el recurs sobre els vots de Puig i Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) debatrà dimarts sobre si admet a tràmit el recurs d’empara que va presentar el PP contra la decisió de la mesa d’edat del Parlament d’admetre el vot delegat de Carles Puigdemont i Lluís Puig en el ple de constitució de la Cambra. Els populars denuncien que el tribunal havia conclòs que el vot delegat de Puig no pot ser comptabilitzat perquè el diputat està “voluntàriament” fora d’Espanya i sobre ell “pesa una ordre judicial de recerca i captura”.