Txapote, condemnat a 110 anys de presó per assassinar el regidor del PP Manuel Zamarreño

L’Audiència Nacional ha condemnat a 110 anys de presó als dos membres del comando Donosti d’ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, i Irantzu Gallastegui, Amaia, com a autors materials de l’assassinat del regidor del PP a Rentería Manuel Zamarreño el 25 de juny de 1998 mitjançant l’explosió d’una motobomba. En l’atemptat també va resultar ferit de gravetat el seu escorta i una dona que es trobava als voltants.

En la seua sentència, la Secció Segona de la Sala Penal estableix una indemnització de mig milió d’euros per a la viuda del regidor i cada un dels seus fills, que en l’època dels fets eren petits, i de 600.000 euros per a l’escorta per les ferides sofertes en l’atemptat terrorista i el sofriment generat pel llarg període de curació.

El tribunal condemna a ambdós acusats per delictes d’assassinat consumat terrorista, dos delictes d’assassinat terrorista en grau de temptativa, lesions terroristes, fabricació, transport i col·locació d’artefacte explosiu amb finalitat terrorista. Segons el relat de fets provats, l’atemptat va ser comès pel comando Donosti, que a les dates dels fets integraven els "alliberats" d’ETA García Gaztelu i Gallastegui i un altre membre ja mort, Luis Gueresta.

El comando tenia per objectiu matar membres del PP com reflecteixen els diversos assassinats ja atribuïts als seus integrants, entre ells el segrest i assassinat de l’edil de Ermua Miguel Ángel Blanco. La sentència precisa que en les dates en què es va cometre l’atemptat, el 25 de juny de 1998, s’havia detingut tots els integrants que donaven suport a aquest comando. La Sala es basa en els informes pericials de l’Ertzaina, Policia i Guàrdia Civil per concloure que ambdós acusats van ser els autors materials de l’atemptat.

La sentència recull que va ser Gallastegui qui va adquirir la motocicleta a què es va adherir entre 1 i 2 quilos d’explosiu. Els magistrats desgranen tots els indicis obtinguts que condueixen a l’autoria dels acusats, "de tal manera que aquests resultats probatoris no només es corresponen a l’esdevingut sinó també descarten altres hipòtesis alternatives, que en aquest cas no van ser ni tan sols defensades". Per això, afegeixen, "manquen d’una mínima probabilitat atendible de producció".

Per al tribunal, "l’autoria material dels acusats ha quedat acreditada més enllà de tot dubte raonable, els fets s’imputen al Comando Donosti, únic comando operatiu llavors, integrat pels acusats i el mort Luis Gueresta, que funcionaven com una cèl·lula amb els mateixos objectius i interessos". En aquelles dates, prossegueix, "només ells van poder ser els coautors de la fabricació i col·locació de la bomba explosiva a la motocicleta, adquirida personalment per Irantzu Gallastegui dies abans, ja que els restants col·laboradors en tals tasques assassines, havien estat detinguts en aquestes dates. Tot això ens porta a la convicció fundada de l’autoria dels acusats Francisco Javier García Gaztelu, àlies "Txapote", i Irantzu Gallastegui, àlies "Amaia".

La Sala considera que, pel mitjà fet servir i l’activació per control remot quan la víctima es trobava desprevinguda i sense cap facultat de reacció defensiva, constitueix la circumstància de traïdoria del delicte d’assassinat terrorista. Recentment Txapote ha estat també condemnat per l’Audiència Nacional a 52 anys de presó per col·locar el 2000 un artefacte, que no va arribar a explotar, a l’ampit d’un habitatge de Citruénigo (Navarra) en el qual pensaven que vivia un guàrdia civil i que estava ocupat per una dona amb el seu fill de poca edat.